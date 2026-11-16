आदिवासी बांधवांना दिवाळी फराळ, कपडे, शैक्षणिक साहित्य

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नाशिक : आदिवासी विद्यार्थ्यांसमवेत दिवाळी साजरी करताना संदीपकुमार बोरसे, स्नेहल देव, संदीप देव आदी
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आदिवासी विद्यार्थ्यांना
शैक्षणिक साहित्य भेट
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : पेठ तालुक्यातील आदिवासी पाड्यावरील ग्रामस्थांना दिवाळी फराळ, नवीन कपडे वाटप करत नमस्ते फाउंडेशनने आनंदोत्सव साजरा केला.
आदिवासी महिलांना साड्या व ब्लाउज पीसचे वाटप करण्यात आले. तसेच महिला-पुरुषांना नवीन कपडे, लहान मुलांना वस्त्रे व शैक्षणिक साहित्य, कुटुंबांना दिवाळी फराळ, मिठाई, आकाशकंदील व पणत्यांचे वाटप करून आनंदाची दिवाळी साजरी करण्यात आली. शिक्षण विस्तार अधिकारी श्री. कापडणीस यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध शैक्षणिक सुविधा व शासकीय योजनांची माहिती दिली. पेठ तालुक्याचे पोलिस निरीक्षक संदीपकुमार बोरसे यांनी मार्गदर्शन करत महिला सुरक्षा, रस्ता सुरक्षा आणि पोलिसांची मदत घेण्याच्या प्रक्रियेविषयी संवाद साधला. फाउंडेशनच्या अध्यक्षा स्नेहल देव यांनी हास्ययोगाचे प्रात्यक्षिक घेऊन ग्रामस्थांना तणावमुक्त जीवन, सकारात्मक विचार आणि आनंदी आरोग्याचा संदेश दिला. खासदार खासदार भास्कर भगरे यांनी कार्यक्रमाचे कौतुक करत नमस्ते नाशिक फाउंडेशनच्या सामाजिक कार्याची प्रशंसा केली. वृंदा लवाटे, सहायक प्रकल्प अधिकारी राजेंद्र महाले, गिरीश गावित,गणेश येवले, दिनेश कोठावदे, आशाताई शिरसाट, अरुणा वाणी, अलका येवले, संदीप देव उपस्थित होते.