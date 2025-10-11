नाशिक

Nashik Diwali Market : दिवाळी! महिलांसाठी 'रोजगाराचे पर्व'; स्वयंरोजगारातून नाशिकच्या बाजारपेठेत चैतन्य

Diwali as a Source of Employment for Women : दिवाळीच्या निमित्ताने पणत्या, आकाशकंदील, फराळ आणि पूजा साहित्याच्या विक्रीतून महिला स्वयंरोजगार साधत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबात उत्साहाचे वातावरण आहे.
Diwali Market

Diwali Market

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: दिवाळी हा केवळ उत्साहाचा सण नसून, तो अनेक गरजू व गरीब घरातील महिलांच्या जीवनात रोजगार आणि उत्साह निर्माण करणारे पर्व ठरत आहे. सध्या नाशिकच्या बाजारपेठेत अशा अनेक महिला स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेला व्यवसाय करताना दिसून येत आहेत. दिवाळीच्या निमित्ताने त्यांच्या उत्पादनांना मोठी मागणी येत असल्याने त्यांचे कष्ट सार्थकी लागत आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
women
Business
Traditional

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com