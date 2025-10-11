Nashik Diwali Market : दिवाळी! महिलांसाठी 'रोजगाराचे पर्व'; स्वयंरोजगारातून नाशिकच्या बाजारपेठेत चैतन्य

जुने नाशिक: दिवाळी हा केवळ उत्साहाचा सण नसून, तो अनेक गरजू व गरीब घरातील महिलांच्या जीवनात रोजगार आणि उत्साह निर्माण करणारे पर्व ठरत आहे. सध्या नाशिकच्या बाजारपेठेत अशा अनेक महिला स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेला व्यवसाय करताना दिसून येत आहेत. दिवाळीच्या निमित्ताने त्यांच्या उत्पादनांना मोठी मागणी येत असल्याने त्यांचे कष्ट सार्थकी लागत आहेत..दिवाळीत विविध वस्तूंना मोठी मागणी असते. याच मागणीचा आधार घेत अनेक महिला वस्तूंची निर्मिती करून त्यांची विक्री करत आहेत. यामध्ये पणत्या, आकाशकंदील, झाडू, करगोटे, लक्ष्मी मूर्ती तयार करणे, तसेच फराळ तयार करणे आणि शिवणकामातून कपड्यांचे उत्पादन करणे, असे एक ना अनेक व्यवसाय महिलांकडून केले जात आहेत. यातील काही उत्पादनांचे काम वर्षभर सुरू असते, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शक्य होतो. .मात्र, दिवाळीत त्यांच्या या उत्पादनांना अधिक मागणी असते. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर इतरांप्रमाणे त्यांचीही दिवाळी उत्साहात आणि आनंदात साजरी होते. कुणावर अवलंबून न राहता, त्यांनी स्वयंरोजगारातून निर्माण केलेल्या उत्पादनातून त्या महिला दिवाळी साजरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दिवाळीनिमित्ताने नाशिकची बाजारपेठ पूर्णपणे सजली आहे..या बाजारपेठेत पूजा साहित्य, पणत्या, बोळके, कपडे, रांगोळी यासह विविध प्रकारच्या वस्तूंची विक्री करताना महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. रविवार कारंजा, गाडगे महाराज पुतळा चौक, बादशाही कॉर्नर अशा विविध भागांत दिवाळीची बाजारपेठ चैतन्याने फुलली आहे..Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड; प्रशासनाकडून २३,५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर .इतरांनाही प्रेरणायेथे दुकाने लावलेल्या महिला स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह साधतानाच, इतरांची दिवाळीही आनंदमय व्हावी, यासाठी स्वयंरोजगारातून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचे हे प्रयत्न इतर महिलांनाही प्रेरणा देत आहेत. त्यांच्या या स्वावलंबी प्रयत्नांमुळे, तसेच खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांमध्ये असलेल्या उत्साहामुळे दिवाळी खरेदीने सजलेली ही बाजारपेठ परिसरात एक वेगळेच चैतन्य निर्माण करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.