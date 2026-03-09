पतीचे विवाहबाह्य संबंध, मानसिक त्रास अन् छळ; डॉक्टर मनीषा जेजूरकर यांच्या भावाचे गंभीर आरोप

Doctor Manisha Jejurkar Death Case Family Levels Serious Allegations नाशिक जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी असणाऱ्या डॉक्टर मनीषा निलेश जेजूरकर यांनी शुक्रवारी गळफास घेत आत्महत्या केली. ४० वर्षीय डॉक्टर मनीषा जेजूरकर यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी जेजूरकर यांच्या पतीसह सासरच्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. मनीषा जेजूरकर यांचे पती निलेश जेजूरकर हेसुद्धा नाशिक जिल्हा रुग्णालयात कार्यरत आहेत. मनीषा आणि निलेश यांच्यात गेल्या २ वर्षांपासून वाद होत होते आणि यातूनच मनीषा यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचा आरोप माहेरच्या नातेवाईकांनी केलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मनीषा जेजूरकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणी त्यांच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. निलेश जेजूरकर यांनी मनीषा यांना मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच डॉक्टर निलेश जेजूरकर हे फरार झाले आहेत. गंगापूर पोलीस आणि गुन्हे शाखेकडून त्यांचा शोध घेतला जात आहे..राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यात ब्लू बुक नियमांचं उल्लंघन झालंच कसं? केंद्राची ममता सरकारला विचारणा.मनीषा यांचे भाऊ हेमंत भास्कर यांनी डॉक्टर निलेश जेजूरकर यांच्यासह सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप केले आहेत. पती निलेश यांच्याकडून सातत्यानं त्रास दिला जात होता. अनेकदा वाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पण त्यावर चर्चा केली गेली नाही. मनीषा यांना त्रास असह्य झाल्यानं शेवटी त्यांनी आत्महत्या केली असं भाऊ हेमंत भास्कर यांनी म्हटलंय..डॉक्टर निलेश जेजूरकर यांनी असह्य छळ केला. त्यांचे विवाहबाह्य संबंध होते आणि यामुळे मनीषा जेजूरकर यांना मानसिक त्रास देण्यात येत होता असा आरोप मनीषा यांच्या भावानं केला आहे. पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत होते. याच वादातून मनीषा यांनी जीवन संपवलं असल्याचा आरोप होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.