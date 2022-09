Nashik Crime : डॉक्टरला पावणेसहा लाखाला गंडा

By

नाशिक : दुबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कॉन्फरन्ससाठी फार्मा कंपनीकडून तुम्हाला पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगून नाशिक येथील डॉक्टरची पाच लाख ८४ हजार रुपयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (doctor was extorted for six lakhs Nashik Crime Latest Marathi News)

काठे गल्ली येथील डॉ. गिरीश काळे यांना पश्‍चिम बंगाल येथील विशाल पांडे यांनी २२ ते २४ ऑगस्ट २०२२ दरम्यान संपर्क करत तुम्हाला दुबई येथे होत असलेल्या कॉन्फरन्ससाठी ग्लेनमार्क फार्मा कंपनीकडून पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

या मोबदल्यात संशयित विशाल पांडे याने आपल्या बँक खात्यावर डॉक्टरांना पाच लाख ७३ हजार ४५२ रुपये भरण्यास सांगितले. त्यानंतर आपल्या पेटीएम नंबरवरदेखील ८ हजार ४५९ रुपये ऑनलाइन टाकण्यास सांगितले. त्यानंतर डॉ. काळे यांनी संबंधित यांच्या खात्यावर पैसे पाठविल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याचे कळाले.

