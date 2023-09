Nashik News : महापालिका शाळेतील शिक्षकांना वर्गात मोबाईल वापराची बंदी केल्यानंतर शिक्षण प्रशासन अधिकारी बी. टी. पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश व बूट विशिष्ट दुकानदाराकडून खरेदी न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गणवेश व बूट स्वस्त दरात ज्या ठिकाणी मिळतील तेथूनच शाळेने खरेदी करावेत, असे आदेश मंगळवारी (ता. १२) शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. त्यामुळे दुकानदारांची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे. (Dont force particular shopkeeper to buy uniforms and shoes Order of Administrative Officer Patil Nashik News)

सर्व शिक्षा अभियानातून महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश व बूट मोफत पुरवले जातात. त्यांची खरेदी करण्यासाठी महापालिकेचे काही कर्मचारी विशिष्ट ठिकाणीच खरेदी करण्याचा आग्रह धरतात.

यातून दुकानदार व शाळा प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे जुडल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

त्या आधारे शिक्षण प्रशासन अधिकारी बी. टी. पाटील यांनी मंगळवारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना लेखी सूचना देत त्यांना गणवेश व बूट खरेदीबाबत शासन निर्णयाचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेऊनच खरेदी करण्याचे आदेश दिले.

ज्या ठिकाणी जास्त दर आकारला जात असेल, अशा ठिकाणी खरेदी न करण्याची सक्त सूचना त्यांनी दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

...म्हणून झाला निर्णय

विद्यार्थ्यांना याच दुकानातून गणवेश व बूट खरेदी करण्याचे ‘वरिष्ठां’चे आदेश असल्याचे काही कर्मचारी सांगत आहेत. याविषयी पत्र आणि फोनवरील संभाषण व्हायरल झाल्यामुळे विषय चर्चेत आला आहे.

त्याची जाहीर वाच्यता होण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पत्र जारी केले आहे.

"गणवेश, बूट किंवा शालेय साहित्य खरेदीबाबत शासन निर्णय आहे. त्याअनुषंगाने आम्ही शाळांना हे आदेश दिले आहेत. त्याची शाळांनी अंमलबजावणी केली किंवा नाही याची तपासणी आम्ही करणार आहोत." - बी. टी. पाटील, शिक्षण प्रशासनाधिकारी, महापालिका