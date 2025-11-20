नाशिक

Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! दारुच्या नशेत पुतण्याला पाण्यात बुडवले; गुन्हा लपविण्यासाठी ‘प्रत्यक्षदर्शी’ वृद्ध काकाचाही खून, पिंपरखेडमधील धक्कादायक प्रकार.

Pimprkhed Double Tragedy: Friends' Drinking Session Ends in Drowning and Murder : पिंपरखेड (भडगाव) परिसरातील तलावाजवळ घटनास्थळाची तपासणी करताना पोलिस अधिकारी; पुतण्या आणि प्रत्यक्षदर्शी वृद्धाच्या रहस्यमय मृत्यूचा उलगडा करत आरोपी काकाने दिलेली धक्कादायक कबुली.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: एकमेकांना काका- पुतण्याचे नाते लावणारे मित्र येथेच्छ दारू प्यायल्यानंतर तर्रर्र झाले. यातील पुतण्याची दारू उतरण्यासाठी काकाने बंधारा वजा तलावाच्या पाण्यात पुतण्याला नेले. मात्र, दारूच्या नशेत असलेला पुतण्या गटांगळ्या खात बुडू लागला. त्याला वाचविण्याऐवजी काका तसेच सोडून निघून गेला.

