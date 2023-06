Dr. Bharti Pawar : निमगाव वाकडा येथे आरोग्य केंद्रासाठी साडेसहा कोटींचा निधी : डॉ. पवार

Dr. Bharti Pawar : निमगाव वाकडा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या विशेष प्रयत्नातून साडेसहा कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

याबाबत डॉ. पवार यांनी माहिती दिल्यानंतर भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. (dr bharti Pawar statement Fund of six and a half crores for health center at Nimgaon Wakada nashik news)

निमगाव वाकडा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झाल्यामुळे व वैद्यकीय सोयीअभावी ग्रामस्थांना छोट्या छोट्या वैद्यकीय कारणांसाठी निफाड नाशिक येथे जावे लागत होते. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे हाल होत होते.

गावातच सुसज्ज असे आरोग्य केंद्र असावे व सर्व वैद्यकीय सोयी उपलब्ध व्हाव्यात साठी भाजपा मंडलाध्यक्ष डी. के. नाना जगताप व भाजपच्या नाशिक जिल्हा महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा सौ. सुवर्णा जगताप यांच्याकडे परिसरातील लोकांनी मागणी केली होती. या जागी सुसज्ज आरोग्य केंद्र व्हावे यासाठी जगताप दाम्पत्यांनी वेळोवेळी डॉ. पवार यांच्याकडे मागणी केली.

अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मिशन कार्यक्रमांतर्गत या कामांसाठी मुख्य इमारत व कर्मचारी निवासस्थान यांच्यासाठी साडेसहा कोटींचा निधी मंजूर केला.

लासलगाव भाजप नेते राजेंद्र चाफेकर, दत्तूलाल शर्मा, मंडल सरचिटणीस नीलेश सालकाडे, पंचायत समिती सदस्य संजय शेवाळे, महिला मोर्चा अध्यक्षा स्मीता कुलकर्णी, सरचिटणीस नितीन शर्मा, भाजप युवा शहराध्यक्ष नीलेश जगताप, नीलेश लचके, सुनील नेवगे, धनंजय गांगुर्डे, बापू दरेकर, राजा भोसले, नवनाथ संभेराव, किरण कुलकर्णी, अभिषेक दरेकर, संजय गडाख, शैलजा भावसार, रंजना शिंदे, रूपा केदारे व सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते