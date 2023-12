Nashik News: आदिवासीसह बिगर आदिवासीसाठी 41 कोटी : डॉ. सुभाष भामरे

सटाणा : बागलाण विधानसभा मतदारसंघातील आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य सरकारकडून सोमवारी (ता. १८) नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्यात आला. खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी ही माहिती दिली. (Dr Subhash Bhamre statement 41 crores for tribals and non tribals Nashik News)