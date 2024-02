Nashik News : सगेसोयरे, सरसकट शासन राजपत्र मसुदा रद्द करावा; लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयावर धडक

Nashik News : सगेसोयरे, सरसकट शासन राजपत्र मसुदा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी शहर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदच्यावतीने गुरुवारी (ता.१) शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयावर धडक मारत निवेदन देण्यात आली.

परिषदेच्यावतीने यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. (draft government gazette should be canceled immediately by India Mahatma Phule Samata Parishad nashik news)