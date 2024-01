Nashik News : माळमाथ्यावर गावोगावी मिळतोय सुकामेवा; जळगावकडील विक्रेत्यांची भटकंती

Nashik News : आरोग्यदायी हिवाळ्यात शरीर संवर्धनासाठी ग्रामीण भागात विविध प्रकारचे पौष्टिक लाडू बनवण्याची ग्रामीण भागात लगबग सुरू आहे.

वर्षभर श्रमाचे काम करणारे शेतकरी, शेतमजूर आदींसह लहानथोरांची शरीर संवर्धनासाठी विविध प्रकारच्या पौष्टिक लाडूंना पसंती दिसून येते.(Dried fruits are available from village to village on Malmatha due to winter nashik news)