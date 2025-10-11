Nashik News : 'सकाळ'च्या बातमीचा दणका: पाणी आरक्षणावरून हात झटकणाऱ्या नाशिक प्रशासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले

नाशिक: जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाबाबत हात झटकणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने अखेर नमते घेतले आहे. प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. १०) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने नव्याने पत्र तयार केले आहे. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व पाणी वापर संस्थांनी पुढील वर्षासाठी आवश्यक पाण्याची मागणी नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘सकाळ’ने याबाबत ‘महसूलने झटकली पाणी आरक्षणाची जबाबदारी’ या मथळ्याचे वृत्त शुक्रवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. .चालूवर्षी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धरणे काठोकाठ भरली आहे. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंत जिल्ह्यातील पिण्याच्या प्रश्न निकाली निघाला आहे. पण, शासन नियमानुसार १५ ऑक्टोबरला धरणांमध्ये उपलब्ध साठ्यावर पुढील वर्षासाठी पाण्याचे नियोजन करायचे असते. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देताना त्यानंतर औद्योगीक वापर व शेतीच्या सिंचनासाठी धरणांमध्ये पाणी राखीव ठेवायचे असते..जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धरणांमध्ये यंदा मुबलक पाणीसाठा शिल्लक आहे. अशावेळी जिल्हा प्रशासनाने पाणी आरक्षणाच्या जबाबदारीतून हात काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार वरिष्ठांनी शासन नियमाविरोधात जाताना तिन्ही क्षेत्रांसाठीचे पाणी आरक्षण लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने करावे, असे निर्देश दिले होते. .त्यासाठीचे पत्रदेखील तयार होते. पण, अखेरच्या क्षणी हा निर्णय अंगलट येण्याची भीती असल्याने अधिकाऱ्यांनी स्वत:चा निर्णय मागे घेतला. टंचाई विभागातून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने नव्याने पत्र तयार करण्यात आले. या पत्रात पाणी वापर संस्थांना पूर्वीप्रमाणे जिल्हा मुख्यालयी सोमवार (ता. १३)पर्यंत पाण्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..Nashik News : महामार्गावरील खड्ड्यात स्ट्रेचर ठेवून अनोखे आंदोलन; निफाडमध्ये शिवसेनेचा 'रास्ता रोको' .प्रशासनाला अधिकारजिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्यावर सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करायचे आहे. सदरचे आरक्षण हे जिल्हा प्रशासन ठरवत असते. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध पाणीपुरवठा योजना, ग्रामपंचायती, पाणीवापर संस्थांकडून त्यांना वर्षभरासाठी आवश्यक पाण्याची मागणी नोंदवून घेताना त्यानुसार धरणांमध्ये पाणी आरक्षित केले जाते; तर औद्योगिक व सिंचनाचे पाणी नियोजन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण करीत असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.