Nashik Rabi Season Crisis: दुष्काळाचा रब्बीला फटका, गव्हाची पेरणी घटली! जिल्ह्यात रब्बीच्या केवळ 44 टक्के पेरण्या

नाशिक : यंदा जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी झालेला पाऊस, दुष्काळामुळे सिंचनाचे पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवल्याचा परिणाम रब्बी हंगामावर झाला आहे. पाण्याची कमी उपलब्धता असल्याने रब्बीच्या पेरण्या कमी झाल्या आहेत.

निम्मा डिसेंबर उलटूनही जिल्ह्यात रब्बीच्या ४४ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. यात गहू पिकांची फक्त ३४ टक्के पेरणी झाल्याने, गव्हाचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता आहे. (Drought hits Rabi, wheat sowing reduced Only 44 percent of Rabi sown in district Nashik)