Unity in Diversity : ..अन् बाप्पाच्या मिरवणुकीचे ढोल ताशे काही क्षण बंद झाले

नाशिक : तब्बल दोन वर्षांनी नाशिक शहरात गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक मोठ्या उत्साहात आज दुपारी निघाली. मिरवणूक मार्ग जुना नाशिक परिसरातून जात होृती. दुपारी अजान सुरू होताच बाप्पाच्या मिरवणुकीचा ढोल ताशे काही क्षण बंद झाले. यातून शहरातील सामाजिक सलोख्याचे अनोखे दर्शनाचा घडले. (drums in Bappa procession stopped when ajaan started nashik unity in diversity news)

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात गणेश उत्सव साजरा करताना निर्बंध होते. यंदा मात्र निर्बंध मुक्त गणेश उत्सव साजरा होत असल्याने सार्वजनिक मंडळांमध्ये दांडगा उत्साह होता. जुन्या नाशकातील वाकडीबारव येथून दुपारी बाराच्या सुमारास गणेश विसर्जन मिरवणुकीला प्रारंभ झाला.

त्यानंतर नियोजित वेळी नमाज सुरू झाली असता, त्याच मार्गावरून जाणाऱ्या निवडणुकीतील गणेश मंडळाने ढोल वाजविणे बंद केले. अजान संपल्यानंतरच गणेश भक्तांनी ढोल वाजवणे सुरू केले. यातून नाशिक शहरातील सामाजिक सलोख्याचे सुंदर दर्शन घडले.

शिवसेवा मित्र मंडळाचे कौतुक

आज बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक सुरू असताना मशिदीतून अजून सुरू झाली, त्यावेळी मिरवणुकीतील शिवसेना मित्र मंडळाने जागेवर ढोल वाजवणे बंद केले. अजान संपल्यानंतर पुन्हा दोनचा गजर सुरू झाला. शिवसेना मित्र मंडळाच्या या धार्मिक सामाजिक स्वरूपाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

