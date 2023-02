Nashik News : मद्यपी तरुणाने लावली स्वत:च्या घराला आग

By

लखमापूर : आराई (ता. बागलाण) येथील अंकुश पवार या मद्यपी तरुणाने आईला मारहाण करत घरातून गॅस सिलिंडरची नळी कापून राहत्या घराला आग लावून दिली.

याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Drunken youth set fire to his own house Nashik News)

आराई येथील अंकुश पवार याचे लग्न जमत नसल्याने दारूच्या नशेत आई बेबीबाई पवार यांना मारहाण केली.

त्यानंतर नशेत घरातील गॅस सिलिंडरची नळी काढत घराला आग लावली. सुदैवाने यात कुठलीही जीवित हानी झाली नाही. मात्र या आगीत धान्य, संसारपयोगी वस्तु, महत्त्वाची कागदपत्रे जळून गेली.

