Nashik Politics : नाशिकच्या 'दुबई वॉर्ड'मध्ये राजकीय भूकंप! बालेकिल्ला असूनही मविआला उमेदवार मिळेना; कारण...

जुने नाशिक: 'दुबई वॉर्ड' या नावाने शहरभर प्रसिद्ध असलेल्या प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये आगामी महापालिका निवडणुकीचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकेकाळचा बालेकिल्ला असलेल्या प्रभागात झालेल्या मोठ्या पक्षबदलांच्या मालिकेमुळे महाविकास आघाडीसमोर उमेदवार शोधण्याचे आव्हान बनले आहे. त्यातच या प्रभागातून इच्छुकांची निवडणूक लढविण्याची भाऊगर्दी अधिक दिसून येत आहे. .मुस्लिमबहुल मतदारसंख्या, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समाजरचना आणि स्थानिक समीकरणे यामुळे प्रभाग १४ चा राजकीय रंग नेहमीच वेगळा असतो. २०१७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तिघे आणि एक अपक्ष असे चार नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या स्वरूपात महाविकास आघाडीचे वर्चस्व असलेल्या याच प्रभागात महाविकास आघाडीला सध्या उमेदवार मिळणे अवघड झाले आहे..महाविकास आघाडीवर महायुतीचे वर्चस्वसुफी जीन, समिना मेमन, शोभा साबळे यांनी राष्ट्रवादी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत अपक्ष, शिवसेना, रिपब्लिकन सेना अशी नवी राजकीय शिदोरी हाती घेतली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी (शरद पवार पक्ष) समोर तुल्यबळ आणि लोकप्रिय उमेदवार शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. गेल्या निवडणुकीत ४१२ मतांनी विजय मिळवणारे मुशीर सय्यद अथवा त्यांची कन्या आदिना सय्यद यंदा सर्वसाधारण गटातून पुन्हा मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे..सध्या तरी चार पैकी दोघे उमेदवार महायुतीच्या गटातील असल्याने युती झाल्यास दुबई वॉर्डावर महायुतीचे वर्चस्व निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे दुबई वॉर्डातील निवडणूक नेहमीच चुरशीची असते. परंतु यंदा पक्षबदल, अंतर्गत गटबाजी आणि बहुसंख्य इच्छुक यामुळे तीव्र बहुकोनी लढत होण्याची दाट शक्यता असली तरी सुफी जीन विरुद्ध मुशीर सय्यद लढत झाल्यास प्रभागाच्या निवडणुकीची रंगत अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. दोघेही पुन्हा समोरासमोर आले तर ही लढत शहराच्या चर्चेचा 'हॉट स्पॉट' ठरणार यात शंका नाही..असे आहेत इच्छुकमाजी नगरसेवक सुफी जीन, समीना मेमन, मुशीर सय्यद, शोभा साबळे यांच्यासह हाजी मुजाहिद, संजय साबळे, आदिना सय्यद, तरन्नुम शेख, शिफा मेमन, संपत जाधव, माधुरी जाधव, सुजाता करजगीकर, बबलू परदेशी, बब्बू शेख, मनोज घोडके, शबाना पठाण,आसिफ मुलाणी, बबलू पठाण, अल्फान हाश्मी, संजय खैरनार, सुनील चाबुकस्वार, जागृती गांगुर्डे, रूपेश पहाडी, गोविंद बिरुटे, प्रिया बिरुटे, सागर बेदरकर, मोहशीन पठाण, अन्सार सय्यद, नाना पवार, विकी चाबुकस्वार, शरद काळे, दिगंबर नाडे, मुख्तार शेख, गोरचीडा बिरुटे, सचिन गायकवाड, मयुरी गायकवाड, रामसिंग बावरी, अतुल क्षीरसागर, नंदू कहार, साजिद मुलानी, समीर शेटे, राजेंद्र बागुल, शहानुर शेख, रूपाली डहाके, वजाहत बेग, कस्तुरी हिरवे, रतन काळे, शरद काळे, ॲड. अन्सार सय्यद, मुज्जू शेख, फरहान सय्यद.Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीत तरुणांची उमेदवारीची धडपड तीव्र; प्रस्थापितांच्या सावलीत नव्या पिढीचे राजकारण हरवतेय का?.समाज की विकास मुद्दा गाजणारतीन सदस्यांच्या प्रभाग १५ मध्ये यंदा वसंत गिते विरुद्ध भाजप अशीच लढत राहणार आहे. २०१७ च्या निवडणुकीमध्ये वसंत गिते भाजपच्या प्रचार प्रमुखांपैकी एक होते. यंदा मात्र आता महाविकास आघाडीची धुरा त्यांच्यावर आहे. माजी उपमहापौर प्रथमेश गिते शिवसेना उबाठाचे महानगरप्रमुख आहे. त्यामुळे गितेंविरुद्ध भाजप असेच लढत दिसेल. या मतदारसंघात समाज की विकास हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल.