Nashik: पोटहिस्से नसल्याने सरकारी मोजणीस अडथळा! देवळालीतील शेतकऱ्यांसह लक्ष्मण मंडाले यांचे शरद पवारांना साकडे

नाशिक : देवळालीगाव येथील विहीतगाव हे नाशिक महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर २०१५ नंतर महापालिकेने सिटीसर्वे लागू केला आहे. मात्र त्यामध्ये पोटहिस्से दर्शविलेले नसल्यामुळे सरकारी मोजणीत अडथळा येत आहे.

त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना निवेदन देऊन हा प्रश्न शाश्वत सोडवण्यासाठी साकडे घातले आहे. (Due to lack of allowances government counting hindered Laxman Mandalas tribute to Sharad Pawar along withfarmers of Deolali Nashik)