पिंपळगाव एमआयडीसीत २५ कोटींची उलाढाल ठप्प; ४० कंपन्यांना टाळे

पिंपळगाव बसवंत : मंदी व गत वर्षाच्या लॉकडाउनमधून कसेबसे सावरणाऱ्या पिंपळगाव समर्थ औद्योगिक वसाहतीतील (Pimpalgaoan MIDC) उद्योगाला पुन्हा घरघर लागली आहे. दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे (Lockdown) पिंपळगाव एमआयडीसीतील ४० उद्योगांना टाळे लागले आहे. हजाराहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. महिनाभरात २५ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. कोरोनाच्या झळा उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात बसत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. (Due to lockdown 40 industries in Pimpalgaon MIDC were shut down)

कोरोनाची साखळी खंडित करण्यासाठी प्रशासनाने कडक निर्बंध लावले. त्यामुळे पिंपळगाव औद्योगिक वसाहतीतील अत्यावश्‍यक उद्योग वगळता सर्व आस्थापना बंद केल्या. पिंपळगाव समर्थ औद्योगिक वसाहतीत ६५ उत्पादक कंपन्या आहेत. त्यात प्लॅस्टिक क्रेट, मल्चिंग पेपर, कागदी खोके, ड्रीप, ब्लोर, कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या आहेत. त्यातील २० कंपन्या मंदी व गेल्या लॉकडाउनमुळे कर्जाच्या ओझ्याने कायमचे टाळे लावले. उर्वरित ४५ कंपन्यामध्ये पाच उद्योग वगळता उर्वरित ४० कंपन्यांमधील उत्पादन थांबले आहे.

हजार कर्मचारी बेरोजगार

समर्थ औद्योगिक वसाहतीत वर्षभरात सुमारे ३०० कोटींची उलाढाल होते. गेल्या तीन वर्षांपासून मंदी व कोरोनाने दृष्ट लावली आहे. रडतखडत उद्योग सुरू असताना पुन्हा टाळेबंदी आल्याने गेली दीड महिन्यात २५ कोटींचे अर्थकारण थांबले आहे. उद्योगासाठी बॅंकांकडून घेतलेले कर्जाचे हप्ते भरण्याच्या विवंचनेत उद्योजक आहेत. कंपन्या बंद असल्याने बाराशेपैकी एक हजार कर्मचाऱ्यांचा रोजगार गेला आहे. कंपन्यांचे काम ठप्प असल्याने एमआयडीसीत शुकशुकाट पसरला आहे.

विजेचा लपंडाव

विविध समस्यांनी एमआयडीसीतील उद्योजक त्रस्त आहेत. त्यात गेल्या चार दिवसांपासून विजेचा पुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. त्यामुळे सुरू असलेले पाच कंपन्यांना विजेचा लपंडाव दुष्काळात तेरावा महिना ठरतो आहे. वाणिज्य दराने वीजबिल भरूनही पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने उद्योजक हैराण झाले आहेत.

पिंपळगावच्या औद्योगिक वसाहतीत कधी नव्हे एवढा शुकशुकाट आहे. टाळेबंदीमुळे एमआयडीसीचे अर्थकारण पूर्ण कोलमडले आहे. एक हजार कर्मचाऱ्यांचे हातचे काम गेले आहे.

-सुधाकर कापडी, संचालक, जे. के. पॉलिप्लास्ट, पिंपळगाव बसवंत

