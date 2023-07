Nashik Rain Damage : पाऊस आला छोटा चिखल झाला मोठा; गावानजीक फर्चीपुलावरील बिकट अवस्था

Nashik News : येथील मालेगाव रस्त्यावरील निमधरा फाटा ते काकडगाव रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात चाळण झाली असून वाहनचालक बेजार झाले आहेत.

पावसाळ्यात खड्ड्यातून वाहन चालवितांना मोठी कसरत चालकांना करावी लागत असून 'पाऊस आला छोटा चिखल झाला मोठा' अशीच काहीशी परिस्थती काकडगाव गावानजीक फर्चीपुलावर दिसून येत आहे. ( due to rain many potholes on Malegaon boundary to Khadgaon road nashik news )

जिल्ह्यासह तालुक्यात पावसाचे आगमन सुरू होताच रस्त्यावरील खड्ड्यात पाणी तुडूंब साचत आहे. या खड्ड्यातून मार्गस्थ होताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान अंबासन येथील मालेगाव हद्दीपासून ते काकडगाव रस्त्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले असतानाही संबंधित विभागाकडून डोळेझाक केली जात आहे.

या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत संबंधित विभागास विचारणा केल्यास अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तर देऊ वेळ मारून नेली जात असल्याचा आरोप अ‍ॅड. नीलेश सावंत यांनी केला आहे.

रस्त्यावरील साईडपट्ट्यांची संबंधितांकडून गेल्या दोन दिवसांपासून जेसीबीने साफसफाई केली जात असून नेमकी पावसाळयातच काम का सुरू केले?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

काकडगाव गावानजीक असलेल्या भारत गॅस गोडाऊनजवळील फर्चीपुलावर रिमझिम पावसातच चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले असून अपघात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. फर्चीपुलावर मुरूम टाकून सुस्थितीत करावा व रस्त्यावरील धोकादायक खड्डे बुजवावेत अशी मागणी वाहनचालकांसह परिसरातील नागरिकांकडून केली जात आहे.