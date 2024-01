Maratha Survey: ॲपमधील तांत्रिक अडचणीमुळे घर छाननीत अडथळे! सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा राहिलेल्या घरांच्या छाननीचा निर्णय

नाशिक : नाशिक शहरातील मराठा समाजाचे मागासलेपण शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाने महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर सोपविल्यानंतर घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत तीन लाख घरांची छाननी करण्यात आली.

परंतु ॲप वापरताना निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींसह विविध समस्या निर्माण होत असल्याने त्यातून काही घरे सुटत आहे. त्यामुळे जानेवारीअखेर सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा राहिलेल्या घरांची छाननी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Due to technical problems in app obstacles in home inspection Decision on re examination of remaining houses after completion of maratha survey Nashik)