Nashik Political: शांतिगिरी महाराज उतरणार लोकसभा आखाड्यात! जय बाबाजी भक्त परिवाराकडून नाशिकसह 7 जागा लढण्याचा निर्धार

नाशिक : जय बाबाजी भक्त परिवार आगामी लोकसभा निवडणुकीत सात मतदारसंघांत सक्रिय सहभागी होणार असून भक्त परिवाराचे प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज यांना देशभक्तीसाठी, राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी नाशिक लोकसभा निवडणुकीत उतरविण्याची घोषणा जय बाबाजी भक्त परिवाराच्या बैठकीत सर्वानुमते झाल्याची माहिती भक्त परिवाराचे प्रवक्ते विष्णू महाराज यांनी सोमवारी (ता.२९) शासकिय अतिथीगृहातील पत्रकार परिषदेत दिली. (Shantigiri Maharaj will land in Lok Sabha area Jai Babaji Bhakt Pariwar decided to contest 7 seats including Nashik Nashik Political)