Nashik Zilla Parishad : मतदार यादीतील 'गोंधळ' दूर! नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ३२ हजार दुबार मतदारांची होणार घर-घर पडताळणी

32,000 Duplicate Voters Detected in Nashik Zilla Parishad and Panchayat Lists : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मतदार याद्यांतील ३२ हजार दुबार मतदारांची पडताळणी करण्यासाठी बीएलओंनी तालुकास्तरावर घरभेटी सुरू केल्या असून, निवडणूक आयोगाने यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
नाशिक: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांमध्ये ३२ हजार दुबार मतदार आढळून आले आहेत. या सर्व मतदारांची पडताळणी केली जाणार आहे. तालुकास्तरावर बीएलओंमार्फत संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन पडताळणीसाठी नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.

