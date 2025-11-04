Nashik Zilla Parishad : मतदार यादीतील 'गोंधळ' दूर! नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ३२ हजार दुबार मतदारांची होणार घर-घर पडताळणी

नाशिक: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांमध्ये ३२ हजार दुबार मतदार आढळून आले आहेत. या सर्व मतदारांची पडताळणी केली जाणार आहे. तालुकास्तरावर बीएलओंमार्फत संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन पडताळणीसाठी नियोजन सुरू करण्यात आले आहे..मतदार याद्यांमधील गोंधळावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. मतदार याद्यांमध्ये लाखो दुबार आणि बोगस मतदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यादीमधून सदरची नावे वगळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची आग्रही मागणीदेखील करण्यात आली आहे..विरोधकांचा वाढता रेटा बघता राज्य निवडणूक आयोगाने दुबार व बोगस मतदारांबाबत ठोस पाऊले उचलली आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या, नगरपालिका तसेच महापालिकांना त्यांच्या-त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दुबार नावांची माहिती उपलब्ध करून देताना त्याची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ७४ गटांमध्ये एकूण २७ लाख मतदार आहेत. त्यापैकी ३२ हजार मतदारांची नावे ही दोन ठिकाणी दिसत असून या सर्व नावांची पडताळणी होणार आहे. पडताळणीसाठी बीएलओ हे दुबार नाव असलेल्या मतदारांच्या गृहभेटी घेतील..या भेटीप्रसंगी दोन ठिकाणी नाव असलेली व्यक्ती एकच आहे का याची खात्री केली जाईल. त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास सदर व्यक्तीकडून तो एकाच ठिकाणी कोठे मतदान करणार याबाबतचे हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यादृष्टीने तालुक्यांना सूचना केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..ChatGPT Go Free : फ्री! फ्री! फ्री! ChatGPT Go फ्री..आजपासून भारतीयांसाठी स्पेशल ऑफर सुरू; वर्षभर कसं वापारायचं? पाहा एक क्लिकवर.पडताळणी कशी होणार?राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदारांची माहिती त्या-त्या यंत्रणांना उपलब्ध करून दिली आहे. या माहितीच्या आधारे पडताळणी केली जाणार असून त्यामध्ये संभाव्य दुबार मतदार हे एकच व्यक्ती आहे, याची खातरजमा केली जाईल. त्यासाठी संबंधिताचे नाव, लिंग, पत्ता आणि छायाचित्र याची माहिती घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.