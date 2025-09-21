नाशिक
Nashik News : नाशिकमध्ये षष्ठी ते दशमी बंगाली बांधवांचा दुर्गापूजा महोत्सव
Bengali Community in Nashik Celebrates Durga Puja Festival : शहरात वास्तव्यात असलेले बंगाली बांधव दर वर्षी नवरात्रात बंगाली असोसिएशनच्या माध्यमातून गांधीनगर, इंदिरानगर, विश्वास गार्डन येथे दुर्गापूजा महोत्सव साजरा करतात. बंगाली परंपरा व संस्कृती मराठी बांधवांना समजावी, यासाठी त्यांनाही पूजेसाठी आमंत्रित केले जाते.
नाशिक: दोन-तीन पिढ्यांपासून शहरात वास्तव्यात असलेले बंगाली बांधव दर वर्षी नवरात्रात बंगाली असोसिएशनच्या माध्यमातून गांधीनगर, इंदिरानगर, विश्वास गार्डन येथे दुर्गापूजा महोत्सव साजरा करतात. बंगाली परंपरा व संस्कृती मराठी बांधवांना समजावी, यासाठी त्यांनाही पूजेसाठी आमंत्रित केले जाते.