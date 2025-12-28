नाशिक

Nitin Gadkari : नितीन गडकरींची मोठी घोषणा; द्वारका चौकात होणार ८०० मीटरचा भव्य अंडरपास!

Central Approval for Dwarka Chowk Traffic Project : नाशिकमधील सर्वाधिक वर्दळीचा भाग असलेल्या द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २१४ कोटी रुपयांच्या निधीसह अंडरपास प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिककरांसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडीवर अखेर ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाय होणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर द्वारका चौकात अंडरपाससह मोठ्या सुधारणा करण्यासाठी २१४ कोटी रुपयांच्या निधीस केंद्रीय मान्यता मिळाली आहे.

