Dwarka Circle Traffic : द्वारका चौकातील 'हेवी गर्डर' ठरतायत कर्दनकाळ; अपघातांच्या सत्रामुळे नाशिककर धास्तावले!

नाशिक: द्वारका सर्कल येथील भुयारी मार्गाच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी केली आहे. त्यासाठी द्वारका चौकाकडे येणाऱ्या रस्त्यांवर हेवी गर्डर कमानी टाकण्यात आले. परंतु, या हेवी गर्डरला धडकून सातत्याने अपघात होत आहेत. यामुळे सारडा सर्कल, काठे गल्ली येथील गर्डरच्या कमानी हटविल्या असल्या तरीही उभ्या गर्डरच्या खांबांना आता वाहने धडकून अपघाती घटना घडत आहेत. यातून वाहतूक सुरळीत होण्याऐवजी त्रुटीच समोर येत आहेत. .द्वारका चौक परिसरात सुरू असलेल्या ग्रेड सेप्रेटरच्या कामामुळे सारडा सर्कल, ट्रॅक्टर हाऊस व लगतच्या भागात वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी कंत्राटदाराकडून ठराविक उंचीच्या लोखंडी कमानी उभारण्यात आल्या आहेत. कंटेनर, बस, ट्रकसारख्या अवजड वाहनांना या मार्गावर प्रवेश मिळू नये, हा यामागचा उद्देश आहे. मात्र, काही बेशिस्त वाहनचालक या कमानींचे नियम धाब्यावर बसवून मार्गक्रमण करीत असल्याने अपघातांचा धोका वाढला आहे..गेल्या चार दिवसांत दोन वेळा भरधाव कंटेनरने या कमानींना जोरदार धडक दिली. या अपघातांत कमानींसह वाहनांचे नुकसान झाले असून काही काळ वाहतूक पूर्णतः ठप्पही झाली होती. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या मार्गाने नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना पुढे कमान असल्याची पूर्वकल्पना मिळत नसल्याने अपघात घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे..दिशादर्शक फलकांचा अभाव, उंचीविषयी स्पष्ट माहिती नसणे, रात्री अपुरी प्रकाशयोजना व रिफ्लेक्टरची कमतरता यामुळे धोका अधिक वाढला आहे. आडगाव नाका, ट्रॅक्टर हाऊस, डीजीपी नगर, अशोका मार्ग आदी ठिकाणांहून येणाऱ्या अवजड वाहनांना रोखण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे. त्याअभावी भविष्यात गंभीर अपघातांची शक्यता नाकारता येत नाही..वाहतूक कोंडी कायमद्वारका परिसरातील काठे गल्ली सिग्नलपर्यंत खोदकाम सुरू असल्याने मोठ्या वाहनांना पर्यायी मार्गांनी वळविण्यात आले आहे. यासाठी वाहतूक पोलिस व ट्रॅफिक वॉर्डन नेमण्यात आले असून, प्रमुख मार्गांवर लोखंडी जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत. तरीही बॅरिकेट्सना धडकून अपघात होत आहेत. अरुंद रस्त्यांवरील रिक्षाचालक व फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे कोंडी वाढत असून त्याचा फटका थेट नाशिककरांना बसत आहे. त्यामुळे आतापासूनच प्रभावी व दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Yeolewadi Air Pollution: विषारी धुरामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात; येवलेवाडीतील खाणींमध्ये कचरा जाळणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी.धोका वाढलादरम्यान, हेवी गर्डरच्या कमानी अपघाताला निमंत्रण ठरत असल्याने ठेकेदाराने कमानी हटविल्या आहेत. असे असले तरी उभ्या लोखंडी खांबांना वाहने धडकून अपघात होत आहेत. यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्याऐवजी अपघातांचाच धोका वाढला आहे.