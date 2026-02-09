नाशिक

Dwarka Circle Traffic : द्वारका चौकातील 'हेवी गर्डर' ठरतायत कर्दनकाळ; अपघातांच्या सत्रामुळे नाशिककर धास्तावले!

Construction Chaos: Heavy Girders at Dwarka Circle Spark Accident Fears : द्वारका सर्कल परिसरात भुयारी मार्गाच्या कामामुळे उभारलेल्या लोखंडी गर्डर कमानींना वाहने धडकत असल्याने अपघातांची मालिका सुरू आहे.
Dwarka Circle

Dwarka Circle

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: द्वारका सर्कल येथील भुयारी मार्गाच्या कामाच्या पार्श्‍वभूमीवर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी केली आहे. त्यासाठी द्वारका चौकाकडे येणाऱ्या रस्त्यांवर हेवी गर्डर कमानी टाकण्यात आले. परंतु, या हेवी गर्डरला धडकून सातत्याने अपघात होत आहेत. यामुळे सारडा सर्कल, काठे गल्ली येथील गर्डरच्या कमानी हटविल्या असल्या तरीही उभ्या गर्डरच्या खांबांना आता वाहने धडकून अपघाती घटना घडत आहेत. यातून वाहतूक सुरळीत होण्याऐवजी त्रुटीच समोर येत आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Vehicle
Traffic
Infrastructure

Related Stories

No stories found.