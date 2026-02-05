E Peek Pahani

नाशिक

Agriculture News : नाशिकच्या ई-पीक पाहणी सहाय्यकांसाठी खुशखबर! थकीत ४८ लाखांचे मानधन अखेर प्राप्त

Pending Honorarium of E-Crop Survey Assistants Released : ई-पीक पाहणी नोंदणीत मदत करणाऱ्या सहाय्यकांचे थकीत मानधन नाशिक जिल्हा प्रशासनाकडून बँक खात्यांत जमा करण्यात येत आहे.
नाशिक: ई-पीक पाहणी नोंदणीत मदत करणाऱ्या दोन हजार १०० सहाय्यकांचे तीन हंगामाचे एकत्रित ४८ लाख १३ हजार १०२ रुपयांचे मानधन जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. तहसीलदारांच्या माध्यमातून संबंधित सहाय्यकांच्या बँकखात्यात हे मानधन वर्ग करण्यात येत आहे.

