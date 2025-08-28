E-Peek Registration : नाशिकमध्ये ई-पीक पाहणीला शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद; केवळ ११.४१ टक्के नोंदणी पूर्ण

नाशिक: जिल्ह्यात १ ऑगस्टपासून ई-पीक पाहणी नोंदणीला प्रारंभ झाला. पण, सर्व्हरमधील तांत्रिक अडचणी व शेतकऱ्यांच्या अल्प प्रतिसादामुळे जिल्ह्यात केवळ ११.४१ टक्के क्षेत्राची नोंदणी झाली आहे. नोंदणीसाठी १५ सप्टेंबरची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत १२ लाख ६४ हजार ७३४ हेक्टर आर क्षेत्राची नोंदणी मुदतीत पूर्ण होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे..शासनाने पीकविमा, पीककर्ज, नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीचे अनुदान, तसेच निरनिराळ्या योजनांसाठी ई-पीक पाहणीची नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्याकरिता उन्हाळी हंगामापासून डिजिटल क्रॉप सर्व्हे हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर पीकपेऱ्याची नोंदणी करता येणार आहे. परंतु, मागील २६ दिवसांचा आढावा घेतला असता, नाशिक जिल्ह्यात ई-पीक पाहणीला फारसा चांगला प्रतिसाद लाभला नसल्याचे दिसून येत आहे..जिल्ह्यात पंधराही तालुक्यांत ई-पीक पाहणी करायच्या प्लॉटची संख्या १३ लाख ७८ हजार २३० आहे. तर पीक पाहणीखालील क्षेत्र हे नऊ लाख ९४ हजार ८१४ हेक्टर आर आहे. पण मंगळवार (ता. २६)पर्यंत जिल्ह्यातून एक लाख ३२ हजार १३२ प्लॉटची नोंदणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. नोंद केलेल्या प्लॉटचे क्षेत्र एक लाख १३ हजार ४९५ हेक्टर आर इतके आहे. एकूणच अल्प नोंदणीमागील कारणांचा शोध घेतला असता, ई-पीक पाहणीवेळी सर्व्हरमधील तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणी होत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. तसेच अद्यापही बहुतांश शेतकरी नोंदणीसाठी स्वतःहून पुढे आलेले नाहीत. एकूण ई-पीक नोंदणी प्रक्रियेची कासवगती बघता दिलेल्या मुदतीत सर्वच क्षेत्राची नोंदणी होईल का, याबाबत प्रशासनाला शंका आहे..Jalyukt Shivar Yojana : नाशिकमध्ये जलयुक्त शिवारच्या दुसऱ्या टप्प्यास गती; ५८ कामांना १५.९५ कोटींची मान्यता.ई-पीक पाहणी स्थितीएकूण प्लॉटची संख्या- १३,७८,२३०एकूण क्षेत्र (हेक्टर)- ९,९४,८१४आतापर्यंत प्लॉटची नोंद- १,३२,१३२नोंदणी झालेले क्षेत्र (हे)- १,१३,४९६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.