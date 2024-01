Nashik News : सहकारी बॅंकांनी डिजिटल बॅंकिंग सेवांवर भर द्यावा : अर्थतज्ज्ञ उदय तारदळकर

Nashik News : आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून बॅंका अत्याधुनिक सेवा ग्राहकांना देत आहे. डिजिटल व्यवहार ही काळाची गरज आहे. त्यामुळेच डिजिटल व्यवहारात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

सहकारी, नागरी बॅंकांना कर्मचाऱ्यांना डिजिटल बॅंकिंगचे धडे देण्याची गरज आहे. (Economist Uday Tardalkar statement of Co operative banks should focus on digital banking services nashik news)