Nashik News : भारतात हॉकी, कबड्डीसह इतर क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंना अपेक्षित सन्‍मान, प्रेम मिळत नाही. दोन-तीन वेळा ऑलिम्‍पिक स्‍पर्धा खेळलेले खेळाडू जनमानसात वावरल्‍यास त्‍यांना नागरिक ओळखू शकत नाहीत.

क्रिकेट खेळात ज्‍याप्रमाणेच इतरही खेळांमध्ये जेव्‍हा ‘ग्‍लॅमर’ व पैसा येईल, तेव्‍हाच त्‍या खेळांचा विकास होऊ शकेल, असे मत ‘चक दे इंडिया’फेम व आशियायी हॉकी सुवर्णपदक विजेते, प्रशिक्षक मिर रंजन नेगी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्‍यक्‍त केले. (Mir Ranjan Negi statement of Glamour and money will come only then will sports develop nashik news )