नाशिक

Nashik Crime : 'झटपट श्रीमंत' होण्याच्या नादात उच्चशिक्षित तरुणाचा सराफी दुकान लुटण्याचा कट उधळला

Educated youth plans jewellery shop loot in Nashik : नाशिक-पुणे महामार्गावरील बंदूक विक्रीच्या दुकानात ग्राहक बनून गेला आणि एअर पिस्तूल गन हिसकावून पसार झाला. मात्र शहर गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने या संशयित युवकाचा कट सफल होण्यापूर्वीच उधळून लावला आहे
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: उच्चशिक्षित युवकाने झटपट पैसे कमविण्यासाठी सराफी दुकान लुटीचा कट रचला. त्यासाठी त्याने नाशिक-पुणे महामार्गावरील बंदूक विक्रीच्या दुकानात ग्राहक बनून गेला आणि एअर पिस्तूल गन हिसकावून पसार झाला. मात्र शहर गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने या संशयित युवकाचा कट सफल होण्यापूर्वीच उधळून लावला आहे. संशयित युवकाला उपनगर परिसरात सापळा रचून अटक केली आहे. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
robbery
Jewellery
Pistol
jewellery shop

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com