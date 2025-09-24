Nashik Crime : 'झटपट श्रीमंत' होण्याच्या नादात उच्चशिक्षित तरुणाचा सराफी दुकान लुटण्याचा कट उधळला

नाशिक: उच्चशिक्षित युवकाने झटपट पैसे कमविण्यासाठी सराफी दुकान लुटीचा कट रचला. त्यासाठी त्याने नाशिक-पुणे महामार्गावरील बंदूक विक्रीच्या दुकानात ग्राहक बनून गेला आणि एअर पिस्तूल गन हिसकावून पसार झाला. मात्र शहर गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने या संशयित युवकाचा कट सफल होण्यापूर्वीच उधळून लावला आहे. संशयित युवकाला उपनगर परिसरात सापळा रचून अटक केली आहे. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .अंकुश गोविंद पारधी (वय २४, रा. अंजनेरी, ता. त्र्यंबकेश्वर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित युवकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक-पुणे महामार्गावरील विजय-ममता टॉकीजसमोर असलेल्या ‘बंदूक घर सिंग गन हाऊस’ येथे गेल्या १४ तारखेला सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास संशयित अंकुश गन खरेदीसाठी गेला होता..त्या वेळी गन हाऊसचे मॅनेजर गुरुमितसिंग वाधवा यांनी त्यांना वेगवेगळ्या पिस्तूल दाखविल्या. त्यावेळी वाधवा यांच्या हातात असलेली एअर पिस्तूल गन संशयित अंकुशने हिसकावली आणि साथीदाराच्या दुचाकीवर बसून पसार झाला होता. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात एअर गनच्या जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..या गुन्ह्याचा समांतर तपास शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनचे पथक करीत होते. पथकाने या परिसरातील सुमारे ४० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासत संशयिताचा मागोवा घेतला. त्यावेळी संशयित अंकुश हा उपनगर परिसरात रेकी करीत फिरत असल्याची माहिती युनिट दोनचे उपनिरीक्षक प्रेमचंद गांगुर्डे, अंमलदार संजय पोटींदे यांना मिळाली होती..युनिट दोनचे प्रभारी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक डॉ. समाधान हिरे, उपनिरीक्षक प्रेमचंद गांगुर्डे, यशवंत बेंडकोळी, विलास गांगुर्डे, हवालदार नितीन फुलमाळी, चंद्रकांत गवळी, संजय पोटिंदे यांच्या पथकाने मेट्रो मॉल चौफुली येथे सापळा रचून शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या रोडवर संशयित अंकुश पारधीला अटक केली. त्याच्याकडून चोरलेली एअर पिस्तूल गन, लॅपटॉप, मोबाईल असा एक लाख एक हजार ९२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..दुकान लुटीसाठी कटकारस्थानसंशयित अंकुश पारधी हा उच्चशिक्षित असून, सध्या तो एम.कॉम.चे शिक्षण घेत आहे. त्याला झटपट पैसे कमवायचे होते. सध्या सोन्याला चांगला भाव असल्याने सराफी दुकान लुटीचा कट त्याने आखला. त्यासाठी त्याने शहरातील काही दुकानांची रेकी केली. ती करीत असताना त्याला हत्याराची गरज लागणार असल्याने तो नाशिक-पुणे रोडवरील बंदूक घर येथे गेला. .परंतु त्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक असल्याने त्याने ऑनलाइन बनावट आधार कार्ड तयार केले. ते घेऊन तो पुन्हा बंदूक घर येथे गेला आणि एअर पिस्तूल गन हिसकावून पसार झाला. त्यानंतर त्याने उपनगर, नाशिक रोड परिसरातील सराफी दुकानांची रेकी केली. भरदिवसा सराफी दुकान लुटून नेण्याचा त्याचा कट होता. परंतु तो कट प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच शहर गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने त्याच्या मुसक्या आवळल्या..Crime News Kolhapur : वाळू अड्ड्यावरून ट्रक चोरला अन् भंगारात विकायला नेला अन् भंगार विक्रेत्याने कागदपत्रांची विचारणा करताच घडलं भलतचं.एअर पिस्टल गन चोरी प्रकरणी अंकुशला अटक केल्यावर चौकशीत त्याने शहरातील सराफी दुकान लुटीचा कट रचल्याची कबुली दिली. त्यासाठी त्याने रेकीही केल्याचे त्याच्याकडील लॅपटॉपवरून समोर आले आहे.- हेमंत तोडकर, सहायक निरीक्षक, शहर गुन्हे शाखा, युनिट दोन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.