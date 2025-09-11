Nashik Education Department : नाशिक शिक्षण विभागात मोठी खळबळ; तीन अधिकारी अटकेत!

नाशिक: माध्यमिक शिक्षण विभागातील तीन अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यावर आता त्यांच्या अहवालाची जिल्हा परिषदेला प्रतीक्षा लागली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर प्रशासनाकडून निलंबनाचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शासनाला पाठविला जाणार आहे..जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव सादर झाले होते. या प्रस्तावांना २०२४ मध्ये मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्या वेळी सादर झालेली कागदपत्रे बोगस असूनही त्यांची पडताळणी न करता मान्यता देण्यात आली. परिणामी, मान्यता मिळाल्यानंतर १३ शिक्षकांचे २०१२ पासून थकीत वेतन काढले गेले. या वेतनाची रक्कम तब्बल दोन कोटी ६९ लाख इतकी आहे..याचप्रमाणे, उपशिक्षणाधिकारी देवरे यांनी चार शिक्षकांच्या मान्यतेदरम्यान कागदपत्रांची शहनिशा केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा विभागात रंगली आहे..दृष्टिक्षेपात२०१२: तेरा शिक्षकांचे वेतन थकीत२०२३: शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेपर्यंत पोहोचले२०२४: पडताळणी न करता मान्यता देण्यात आली२०२४-२५: थकीत वेतन म्हणून तब्बल दोन कोटी ६९ लाख काढलेजुलै २०२५: प्रवीण पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल, अधिकार काढलेऑगस्ट २०२५: ‘मॅट’च्या आदेशाने पाटील यांनी पुन्हा पद हाती घेतलेसप्टेंबर २०२५: तीन अधिकाऱ्यांना अटक, जि.प.ला अहवालाची प्रतीक्षा.Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीत शिंदे गट, भाजपचे टेन्शन वाढवणार? ३५ जागांची केली चाचपणी; महायुतीसाठी वजनदार मंत्र्यांच्या घरी बैठक.शिक्षण विभागात शुकशुकाटप्रवीण पाटील यांच्यासह दोन अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यानंतर बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात शुकशुकाट पसरला. अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या टेबलावर गप्पच काम करत होते; मात्र या प्रकरणी बोलण्यास सर्वांनीच नकार दिला.काही महिन्यांपूर्वीच प्रवीण पाटील यांच्यावर भरती प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने त्यांचेकडील अधिकार काढून घेतले. मात्र, पाटील यांनी तत्काळ ‘मॅट’कडे धाव घेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पद पुन्हा आपल्या हाती आणले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.