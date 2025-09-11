नाशिक

Nashik Education Department : नाशिक शिक्षण विभागात मोठी खळबळ; तीन अधिकारी अटकेत!

Two-Crore Salary Fraud in Nashik Education Department : शिक्षण विभागातील तीन अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यावर आता त्यांच्या अहवालाची जिल्हा परिषदेला प्रतीक्षा लागली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर प्रशासनाकडून निलंबनाचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शासनाला पाठविला जाणार आहे.
Three Nashik Education Officials Arrested in Major Recruitment Fraud

Three Nashik Education Officials Arrested in Major Recruitment Fraud

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: माध्यमिक शिक्षण विभागातील तीन अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यावर आता त्यांच्या अहवालाची जिल्हा परिषदेला प्रतीक्षा लागली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर प्रशासनाकडून निलंबनाचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शासनाला पाठविला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
Education Department
Officer
fake documents
Arrest
Fraud case news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com