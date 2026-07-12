Teacher Eligibility Reform: घोकंपट्टीवर आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा बदलण्याची गरज : जेष्ठ शिक्षण अभ्यासक भाऊसाहेब चासकर यांची भूमिका

इगतपुरी : शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा मुलांचा अधिकार आहे. त्यासाठी शिक्षक म्हणून आपण बांधील आहोत.मात्र सध्याची शिक्षक पात्रता चाचणी ही शिक्षक म्हणून अपेक्षित क्षमतांची पडताळणी करण्यासाठी अपुरी असून केवळ घोकंपट्टी आणि पाठांतरावर आधारित असलेली ही शिक्षक पात्रता चाचणी गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड करण्यासाठी पुरेशी नाही,म्हणून शिक्षकांची पात्रता खऱ्या अर्थाने तपासण्यासाठी शिक्षक पात्रता चाचणीची तातडीने पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे,असे प्रतिपादन जेष्ठ शिक्षण अभ्यासक भाऊसाहेब चासकर यांनी केले. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने आयोजित शिक्षण विकास मंचच्या शिक्षण कट्ट्यावर ते बोलत होते.मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट रिसर्च अँड टेक्नोलॉजी येथे ह्या शिक्षण कट्ट्याचे आयोजन करण्यात आले होते. .सध्याची प्रचलित शिक्षक पात्रता चाचणी ही फक्त पाठांतरावर आधारित आहे. शिक्षकांची व्यावसायिक कौशल्ये तपासण्याची कोणतीही सोय या परीक्षेमध्ये नाही.म्हणून शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष वर्गातील कामाची पडताळणी करणारी परीक्षा घेण्यात यावी आणि त्यासाठी सध्याची प्रचलित शिक्षक पात्रता चाचणी परीक्षेची पुनर्रचना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांची पात्रता तपासण्याची आवश्यकता असेल तर ती जरूर तपासली जावी,मात्र ती शिक्षकांची व्यावसायिक कौशल्ये,त्यांचे अध्यापनाचे कामकाज याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करणारी क्रेडिटवर आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून तपासणी जावी अशी आग्रही मागणीही त्यांनी यावेळी केली..नाशिक जिल्ह्यासह शहर आणि परिसरातील शिक्षक आणि शिक्षणप्रेमी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे शिक्षण विभाग प्रमुख योगेश कुदळे यांच्यासह निवृत्त उपशिक्षणाधिकारी प्रकाश आंधळे,शिक्षण विस्तार अधिकारी सुभाष पगार,महर्षी शिंदे अध्यापक विद्यालयाचे प्रा.मुकूल भोसले आदी उपस्थित होते.कार्यक्रम यशस्वितेसाठी नाशिक जिल्हा समन्वयक विवेक खैरनार, वैभव तुपे,आरती बोराडे,नामदेव वाजे, अभयसिंग महाले यांनी विशेष प्रयत्न केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रमेश गुरगुडे यांनी तर आभार प्रदर्शन जुईली शेरीकर यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.