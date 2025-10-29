LLB Admissions : एलएलबीच्या प्रवेशाला मोठा प्रतिसाद! राज्याच्या विधी शाखेतील ७५.५०% जागा भरल्या; गेल्या दोन वर्षांपेक्षा जास्त प्रवेशाची नोंद

नाशिक: विधी शाखेतील तीन वर्षे एलएलबीच्या अभ्यासक्रमाने बारावीनंतरच्या पाच वर्षे कालावधीच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यात उपलब्ध १३ हजार ५९७ पैकी दहा हजार २६७ जागांवर प्रवेश निश्चित झाले असून, हे प्रमाण ७५.५० टक्के आहे. उर्वरित तीन हजार ३३० जागा रिक्त राहिल्या आहेत..गेल्या काही वर्षांमध्ये विधी शाखेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाला प्रतिसाद वाढतो आहे. बारावीनंतर पाच वर्षे कालावधीच्या एलएलबी या पदवी अभ्यासक्रमाच्या २४.५० टक्के जागा रिक्त राहिल्या असल्या तरी, गेल्या दोन वर्षांपेक्षा यंदा प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या व प्रमाण दोन्ही जास्त आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी विधी शाखेच्या प्रवेशाला ३० जूनपासून सुरुवात झाली होती. .तीन महिने चाललेली ही प्रवेशप्रक्रिया काही दिवसांपूर्वीच पूर्ण झाली आहे. प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या झाल्या असून, संस्थात्मक फेरीसह चार फेऱ्यांमध्ये प्रवेश झाले आहेत. महाराष्ट्रातील १६१ विधी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. गेल्या तीन वर्षाची आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांची संख्या दर वर्षी वाढत आहे. .२०२३-२४ मध्ये ६४.९० टक्के, २०२४-२५ मध्ये ७४.१३ टक्,के तर २०२५-२६ मध्ये ७५.५० टक्के प्रवेश झाले आहेत. या वर्षी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत ८१.७० टक्के प्रवेश झाले आहेत. यात एकूण ११ हजार ३५६ जागा कॅपअंतर्गत होत्या. त्यापैकी नऊ हजार २७८ जागेवर प्रवेश झाले आहेत. डब्ल्यूएस या प्रवर्गामध्ये मात्र या वर्षी जागा रिक्त राहिल्या आहेत. एकूण ९६७ पैकी ३२० जागा भरल्या असून, ६४७ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. .केवळ ३३.०९ टक्के जागांवर प्रवेश झाले असून, या प्रवर्गाच्या ६६.९१ टक्के जागा रिक्त राहिल्या. विधी अभ्यासक्रमाच्या व्यवस्थापन कोट्यातील राखीव जागांवर ५२.५१ टक्के प्रवेश झाले आहेत. एकूण एक हजार २७४ जागा उपलब्ध असताना ६६९ जागेवर प्रवेश झाले आहेत..'स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज'ला मिळाली प्रशासकीय मान्यता; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 75 फूट उंच पुतळ्यासाठी मंजूर होते 10 कोटी.सावित्रीच्या लेकींची आघाडीविशेष म्हणजे, विधी शाखेतील प्रवेशात सलग तीन वर्ष मुलींची संख्या जास्त आहे. या वर्षी एकूण प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ५३ टक्के मुली आहेत. तर उर्वरित मुले आहेत. विधी शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिसंख्येत वाढ होत असताना, यासोबत मुलींचा कलदेखील वाढताना दिसतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.