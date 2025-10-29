नाशिक

LLB Admissions : एलएलबीच्या प्रवेशाला मोठा प्रतिसाद! राज्याच्या विधी शाखेतील ७५.५०% जागा भरल्या; गेल्या दोन वर्षांपेक्षा जास्त प्रवेशाची नोंद

Rising Interest in 5-Year LLB Courses Across Maharashtra : विधी शाखेतील पाच वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाला यंदा विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, मुलींची टक्केवारी ५३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: विधी शाखेतील तीन वर्षे एलएलबीच्‍या अभ्यासक्रमाने बारावीनंतरच्‍या पाच वर्षे कालावधीच्‍या एलएलबी अभ्यासक्रमाच्‍या प्रवेशाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्‍यात उपलब्‍ध १३ हजार ५९७ पैकी दहा हजार २६७ जागांवर प्रवेश निश्‍चित झाले असून, हे प्रमाण ७५.५० टक्‍के आहे. उर्वरित तीन हजार ३३० जागा रिक्‍त राहिल्‍या आहेत.

