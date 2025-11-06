Teacher Eligibility Test : टीईटी रद्द करा, अन्यथा २४ नोव्हेंबरला राज्यभर शाळा बंद! शिक्षक समन्वय समितीचा शासनाला थेट इशारा

इगतपुरी: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रद्द करावी, तसेच राज्य शासनाने इतर राज्यांप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या प्रमुख मागण्यांसह शिक्षकांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या २४ नोव्हेंबरला राज्यभरातील सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय पुणे येथे राज्य शिक्षक समन्वय समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत बुधवारी (ता. ५) घेण्यात आला. बैठकीत राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर महामोर्चा काढण्याचाही निर्णय झाला. .‘टीईटी’संदर्भात राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी होत असलेली दिरंगाई तसेच टीईटी निकालाच्या चुकीच्या अर्थामुळे सुरू असलेल्या अन्यायकारक कारवायांबाबत शिक्षकांचा असंतोष आणि जनाक्रोश याची दखल या बैठकीत घेण्यात आली..बैठकीत सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेचा तीव्र निषेध नोंदवून २४ नोव्हेंबरला राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर महामोर्चा काढण्याचा आणि शाळा बंद आंदोलन छेडण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनाद्वारे शिक्षकांच्या जुनी पेन्शन, शिक्षण सेवक नियमितीकरण, १५ मार्च संचमान्यता जी.आर., आश्वासित प्रगती योजना, वस्तीशाळा शिक्षक सेवासातत्य तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल, असा ठरावही करण्यात आला..शिक्षक संघाचे राज्यनेते संभाजीराव थोरात, शिक्षक समितीचे उदय शिंदे, मधुकर काठोळे, जुनी पेन्शनचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, शिवाजी खांडेकर, मधुकर उन्हाळे, साजिद निसार अहमद, आकाश तांबे, सचिन डिंबळे, राजाभाऊ कोनेगावकर, नारायण शिंदे, संग्रामसिंह कोंडे देशमुख, सूर्यकांत विश्वासराव, रवींद्र पालवे, भारत खंदारे, शिवाजी लोंढे, उल्हास फराळे, राजेंद्र निकाळज व आदी उपस्थित होते..शिक्षकांच्या प्रमुख व प्रलंबित मागण्या‘टीईटी’ निर्णयावर पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करणे‘टीईटी’ निकालाच्या चुकीच्या अर्थावरून अधिकाऱ्यांची सुरू असलेली मनमानी थांबवावीशिक्षणसेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करणे१०, २०, ३० वर्षांनंतर सुधारित प्रगती योजना लागू करणे१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यताविषयक शासन निर्णय रद्द करणेशिक्षकांवरील अशैक्षणिक ऑनलाइन उपक्रम तत्काळ थांबवणेशिक्षक प्रतिनिधींशी सल्लामसलत न करता घेतले जाणारे निर्णय थांबवणेसर्व प्रलंबित शिक्षक मागण्यांवर ठोस व सकारात्मक भूमिका घेणे.Video Viral: किंग्स चार्ल्ससोबत फोटो नाही मिळाला अन् तेव्हाच निर्धार केला... वर्ल्ड कप विजेत्या प्रशिक्षक अमोल मुझूमदारने सांगितला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रेरणादायी किस्सा.शासनाने शिक्षकांच्या वरील न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. या गंभीर विषयाकडे राज्य शासन व समाजाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील व तालुक्यांतील महापालिका व पालिकेतील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाऊन संबंधित प्रश्नांविषयी जाणीव जागृती करून एक दिवस शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढून तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय एकमुखाने संघटनांच्या सर्व प्रतिनिधींनी घेतला.- संभाजीराव थोरात, राज्यनेते, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.