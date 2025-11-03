नाशिक

Education News : युडायस प्लसची धक्कादायक आकडेवारी! ५ लाख ७८ हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध, १० लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरण्याचा धोका

UDISE Plus Reveals Major Data Gaps in Student Aadhaar Records : शालेय शिक्षण विभागाच्या यूडायस प्लस पोर्टलवरील नोंदीनुसार, राज्यातील ५ लाख ७८ हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध ठरले आहेत, ज्यामुळे शिक्षणहक्क कायद्याशी विसंगत अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या समस्येवर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी अध्यापक भारतीने केली आहे.
student

student

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: शालेय शिक्षण विभागाच्या यूडायस प्लसवरील विद्यार्थी नोंदणीतील वास्तव पुढे आले असून, पोर्टलवरील माहितीनुसार राज्यातील दोन कोटी १४ लाख विद्यार्थ्यांपैकी पाच लाख ७८ हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध ठरले आहे. शिक्षणहक्क कायद्याशी विसंगत अशी स्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थी आधारकार्ड अपडेटसाठी स्वतंत्र मोहीम राबविण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी अध्यापक भारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
school
student
yeola
Right To Education
Education Department
Aadhaar Card

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com