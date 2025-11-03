Education News : युडायस प्लसची धक्कादायक आकडेवारी! ५ लाख ७८ हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध, १० लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरण्याचा धोका

येवला: शालेय शिक्षण विभागाच्या यूडायस प्लसवरील विद्यार्थी नोंदणीतील वास्तव पुढे आले असून, पोर्टलवरील माहितीनुसार राज्यातील दोन कोटी १४ लाख विद्यार्थ्यांपैकी पाच लाख ७८ हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध ठरले आहे. शिक्षणहक्क कायद्याशी विसंगत अशी स्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थी आधारकार्ड अपडेटसाठी स्वतंत्र मोहीम राबविण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी अध्यापक भारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे..राज्यात १० लाख ७७ हजार विद्यार्थी शाळेत असूनही शाळाबाह्य ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन संचमान्यता करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आधारकार्डच्या आधारे नोंदणी करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसल्याने राज्यातील चार लाख ९८ हजार ७५९ विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरले. आधारकार्ड वैधतेविना पाच लाख ७८ हजार ४३३ विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याची नोंदणी यू डायस प्लस या पोर्टलवर समाविष्ट करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांची यू डायसवरील नोंदणी आधारकार्डच्या आधारे करण्यात येते. या नोंदणीच्या आधाराची संचमान्यता ठरवून शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. यू डायसवर २० ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या नोंदणीच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील दोन कोटी १४ लाख ६८ हजार २८८ विद्यार्थ्यांपैकी दोन कोटी नऊ लाख ६९ हजार ५२९ विद्यार्थ्यांनीच आधारकार्ड सादर केले. .यू डायस पोर्टलवरील तपासणीत दोन कोटी तीन लाख २१ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड वैध ठरले आहेत. पाच लाख ७८ हजार ४३३ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध ठरले. ६९ हजार ६८८ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यावरून आधारकार्ड नसलेले चार लाख ९८ हजार ७५९ विद्यार्थी आधीच शाळाबाह्य ठरले होते. आधारकार्ड अवैध ठरलेल्या पाच लाख ७८ हजार ४३३ विद्यार्थ्यांची भर पडल्याने राज्यातील सुमारे १० लाख ७७ हजार १९२ विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरणार आहेत..हे सर्व विद्यार्थी शाळेत येत असूनही त्यांची नोंद पटसंख्येवर होणार नाही. परिणामी, पटसंख्या कमी भरणार आहे. हे विद्यार्थ्यांचे नुकसान असून, हा प्रकार शिक्षणहक्क कायद्याशी विसंगत असल्याची भूमिका अध्यापक भारतीने वेळोवेळी मांडली. या नियमामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांमधीलही अनेक शाळांचे अस्तित्त्व धोक्यात येईल, अशी भीती शेजवळ यांनी व्यक्त केली आहे. .JEE NEET Students: जेईई, नीट विद्यार्थ्यांचे रोखले विद्यावेतन; बार्टीतील प्रकल्प व्यवस्थापकांचा प्रताप.विद्यार्थी आधारकार्ड अपडेटसाठी स्वतंत्र मोहीम राबविण्यात यावी, विद्यार्थी, शिक्षण व शिक्षक हिताचा योग्य तो निर्णय घेऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार नाहीत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून याबाबत उचित कार्यवाही करावी, अशी मागणी शेजवळ, एस. एन. वाघ, सुभाष वाघेरे, विनोद पानसरे, कामिनी केवट, वनिता सरोदे, प्रभाकर मासूळ, व्ही. डी. सोनवणे, अमीन शेख, संतोष बुरंगे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.