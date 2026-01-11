नाशिक

Eknath Shinde : ठाकरे बंधूंवर मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात; "२० वर्षांनंतरची ही भेट केवळ सत्तेसाठी!"

Sharp Political Attack on Thackeray Brothers Ahead of Nashik Civic Polls : पुढच्या तीस वर्षांत आपले काय होणार, या चिंतेने वीस वर्षांनंतर एकत्र आलेल्यांना जनतेची नव्हे, तर केवळ स्वतःच्या राजकारणाचीच काळजी असल्याची घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे बंधूंवर केली.
Eknath Shinde

Eknath Shinde

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: निवडणुका जवळ आल्या, की काहींना मतदारांची आठवण होते. मात्र पुढच्या तीस वर्षांत आपले काय होणार, या चिंतेने वीस वर्षांनंतर एकत्र आलेल्यांना जनतेची नव्हे, तर केवळ स्वतःच्या राजकारणाचीच काळजी असल्याची घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे बंधूंवर केली.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Nashik
maharashtra
NCP
political
attack
election
Eknath Shinde
Property Tax
Municipal election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com