Eknath Shinde : ठाकरे बंधूंवर मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात; "२० वर्षांनंतरची ही भेट केवळ सत्तेसाठी!"

नाशिक: निवडणुका जवळ आल्या, की काहींना मतदारांची आठवण होते. मात्र पुढच्या तीस वर्षांत आपले काय होणार, या चिंतेने वीस वर्षांनंतर एकत्र आलेल्यांना जनतेची नव्हे, तर केवळ स्वतःच्या राजकारणाचीच काळजी असल्याची घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे बंधूंवर केली..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याचा निर्धार व्यक्त करताना शहराचा ‘मेकओव्हर’ करण्यासोबतच सत्ता आल्यास ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचे ठोस आश्वासनही त्यांनी दिले. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर शनिवारी (ता. १०) शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस व रिपब्लिकन सेना युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ झालेल्या सभेत ते बोलत होते. त्यांच्या टीकेचा रोख ठाकरे बंधूंवर होता; भाजपवर थेट टीका मात्र त्यांनी टाळली..शिंदे म्हणाले, की भविष्यातील चिंतेमुळे दोघांनी ‘सुंभमेळा’ (कुंभमेळा नव्हे) भरवला आहे. वीस वर्षांनी एकत्र येऊन त्यांनी आमच्यावर टीका केली; पण जनतेला भाषण नव्हे, विकास हवा आहे. तो आम्ही करून दाखवला आहे. त्यामुळे महापालिकेवर युतीचा भगवा फडकणारच. दिवसभर वेबसीरिज पाहायच्या आणि सायंकाळी भाषणांतून टीका करायची, असे काहींचे धंदे आहेत. मुंबई ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी त्यांना सोडायची नाही; विकास हा त्यांचा अजेंडा नाही..लाडकी बहीण योजनेला विरोध केल्याची आठवण करून देताना ते म्हणाले, की विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी त्यांना जोडा दाखवला. आम्ही काम करणारे, जनतेशी संवाद साधणारे आणि मदत करणारे आहोत. म्हणूनच ६० आमदार निवडून आले. काम केल्यास जनता पाठीशी उभी राहते, याचे हे उदाहरण आहे..‘तपोवन वाचवू’- पर्यावरण संतुलनाचा निर्धारतपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर बोलताना शिंदे यांनी पर्यावरणाचा विचार करूनच सिंहस्थ कुंभमेळा साजरा करू, तपोवन वाचवू आणि पर्यावरणाचा समतोल राखू, असा स्पष्ट शब्दांत निर्धार व्यक्त केला. महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Ladki Bahin Yojana: मकर संक्रांतीला ३ हजार मिळणार की नाही? लाडकी बहिण योजनेवर अचानक ब्रेक? प्रकरण थेट निवडणूक आयोगात!.घरपट्टी माफीसह विकासाचा रोडमॅपमहापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आल्यास ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना घरपट्टी माफी दिली जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. यासोबतच पुनर्निर्माण प्रकल्पांना ५० टक्के एफएसआय, पुण्याप्रमाणे ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर ३० मीटर उंच इमारतींना परवानगी, एनएमआरडी हद्दीतील गावांसाठी ड्रेनेजसाठी निधी, सिडकोतील घरे फ्रीहोल्ड करणे, छत्रपती संभाजी स्टेडियमच्या रखडलेल्या कामासाठी तत्काळ निधी, सेंट्रल पार्क फेज-२ साठी निधी, मुंबई नाका व शहरातील वाहतूक कोंडीवर ठोस उपाययोजना, बंद वाचनालये पुन्हा सुरू करणे, महाकवी कालिदास कलामंदिर व परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहाला पुनर्वैभव प्राप्त करून देणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास केंद्र उभारणे, शहरात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्यांची संख्या वाढवणे, अशी विकासाभिमुख आश्वासने त्यांनी या वेळी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.