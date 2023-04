Nashik News : किरकोळ वादातून वयोवृद्ध पित्याने मुलाने जेवायला दिले नाही, म्हणून वयोवृद्ध पित्याने मुलाविरोधात पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली. विनायक रत्नाकर पळसेकर (३५, रा. शिवाली अपार्टमेंट, वल्लभनगर) असे मुलाचे नाव आहे. (Elderly father runs to police after not being given food Nashik News)

७३ वर्षीय रत्नाकर पळसेकर यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या शुक्रवारी (ता. १४) त्यांच्याकडून मुलगा विनायक यांच्या मोटारसायकलीचे नुकसान झाले. त्यावरून दोघांमध्ये वाद होऊन त्याने हातोडीने मारून पित्याला दुखापत केली.

तसेच जेवायला दिले नाही. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हवालदार देविदास गाढवे हे तपास करीत आहेत.