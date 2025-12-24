Nashik Election : मतदारांपेक्षा ग्रह-ताऱ्यांवरच अधिक भर! नाशिकमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मुहूर्तांची 'लगीनघाई'

प्रशांत भरवीरकर- नाशिक: उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी इच्छुकांची लगीनघाई सुरू असून कागदपत्रांच्या पूर्ततेबरोबरच सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणून अर्ज भरण्याची वेळ शुभ आहे किंवा नाही याकडे प्रत्येकजण काटेकोरपणे लक्ष देत आहे. त्यासाठीचे मुहूर्तच काढले जात असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काशीचे पंडित गणेश्वरशास्त्री द्रवीड यांच्याकडून मुहूर्त काढून घेत अर्ज भरल्यापासून अनेकांनी त्यांचा कित्ता गिरवायला सुरवात केली आहे. .घरातून निघताना डावे पाऊल पुढे की उजवे, उमेदवारी अर्ज भरताना कोणता मुहूर्त साधायचा, अर्ज भरताना पेन कोणत्या रंगाचा हवा, कपडे कोणत्या रंगाचे परिधान करावयाचे, कोणकोणत्या देवतेची पूजा करून निघायचे यासारख्या अनेकविध प्रश्नांनी सध्या इच्छुकांना संभ्रमात टाकलेले आहे. त्यासाठीच आपला रोजचा दिवस सुरू करताना कौटुंबिक ज्योतिषाचा सल्ला घेतला जात आहे..सध्याचे दिवस हे इच्छुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने प्रत्येक काम करण्याआधी होरातज्ज्ञ किंवा ज्योतिषी यांच्याशी विचारविनिमय करूनच काम पुढे सरकत आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, हमीदारांची शोधाशोध आणि फोटो काढण्याच्या धावपळीत असतानाच शुभाशूभ वेळा, रंग, कपडे यासह देवदर्शन गणपतीचे की मारुतीचे अशा असंख्य प्रश्नांनी इच्छुकांची चांगलीच गोची झाली आहे..राहू काळात सही चालेल का?काही जण तर ‘अर्ज भरण्याआधी उपवास करावा का?’ यावरही चर्चा करताना दिसत आहेत. त्यामुळेच अनेक इच्छुकांचा दिवस सध्या मोबाईलवरील कॅलेंडर नव्हे, तर कौटुंबिक ज्योतिषाच्या पंचांगावरून सुरू होत आहे. ‘आज अर्ज भरायचा की उद्या?’, ‘राहू काळात सही चालेल का?’ यासारख्या प्रश्नांनी होरातज्ज्ञही हैराण झाले असून दामदुप्पट दरात राशीनुसार वेळा आणि दिवस काढून दिला जात आहे..राजकारणात यशासाठी रणनीती, संघटन आणि जनसंपर्क महत्त्वाचा असतो, असे म्हणतात; मात्र सध्या तरी इच्छुकांच्या मते ‘योग, ग्रह आणि मुहूर्त जुळला तरच विजय निश्चित!’ असा समज दृढ होत चालला आहे. त्यामुळे निवडणूक लढत मतदारांपेक्षा आधी ग्रह-ताऱ्यांमध्येच रंगत असल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे..योगानुसार भरले जाणार अर्जसाधारणत: कोणत्याही कामासाठी उद्योग, लाभ आणि अमृत हे योग शुभ तर चंचल, काल आणि रोग हे योग अशुभ मानले जातात. अशुभ काळ टाळून आपले काम केले जाते. काहीजण तर अशुभ काळामध्ये प्रवास करणेदेखील योग्य समजत नाही, त्यामुळे शुभ काळाची वाट पाहिली जाते. सध्या उमदेवारी अर्ज भरण्यासाठी वेळ आणि काळ निवडताना होरातज्ज्ञाचा आधार घेतला जात आहे. त्यानुसारच आपली कामे झाली तर यश निश्चितच मिळणार यावर इच्छुकांचा भर दिसत आहे..Fadnavis on Thackeray Unity : ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर फडणवीस काय म्हणाले? 'ठाकरेंचा ट्रॅक रेकॉर्ड भ्रष्टाचाराचा'.अलीकडे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवार वेळ आणि काळ पाळत असल्याने त्याबाबत विचारणा करण्यासाठी पुष्कळजण येतात. दिलेल्या वेळा आणि सूचना तंतोतंत पाळतात. योगानुसार कामे केल्यास त्याचे फळही सकारात्मक मिळते.- गणेश बुवा, होरातज्ज्ञ व अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.