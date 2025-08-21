Nashik News : खासगी कंपन्यांना समांतर परवाना देण्यास महावितरणचा तीव्र विरोध

नाशिक: समांतर वीज परवाना देण्याच्या शासनाच्या हालचालींना ‘महावितरण’च्या कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. नागपूर, जळगाव येथे खासगी कंपन्यांना वीज वितरण फ्रॅंचायझी देऊनही सेवा सुरळीत न झाल्याने अखेर पुन्हा ‘महावितरण’लाच जबाबदारी सोपवावी लागली होती. सध्या ‘महावितरण’ राज्यातील तीन कोटींहून अधिक ग्राहकांना सुरळीत सेवा पुरवत आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना अशा परवान्यांचा लाभ देऊ नये, अशी मागणी संघटनांनी केली..नाशिक शहरासाठी टाचा पॉवरच्या टोरंटो कंपनीने समांतर वीज वितरणासाठी अर्ज केलेला आहे. ‘महावितरण’ने गेल्या ५०-६० वर्षांत दुर्गम भागात, खेड्यापाड्यांत व वनक्षेत्रात वीजपुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारले आहे; परंतु खासगी कंपन्या केवळ शहरी भागातच समांतर परवाना मिळावा, अशी मागणी करीत आहेत. सुरुवातीला मोबाईल कंपन्यांप्रमाणे विविध बिलांवर ऑफर व प्रलोभने दाखवून ग्राहक आकर्षित केले जातील. मात्र, नंतर मक्तेदारी निर्माण होऊन ग्राहकांना आर्थिक फटका बसेल, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे..‘महावितरण’च्या यंत्रणेत सध्या तक्रार निवारणाची व्यवस्था आहे; परंतु खासगी कंपन्यांकडे अशी प्रणाली असणार का, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. शहरी भागातही योग्य सेवा देऊ न शकणाऱ्या कंपन्या ग्रामीण व लगतच्या भागात सेवा कशा देतील, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहे..समांतर वीज परवाना देण्यासाठी आम्ही विरोधी नाही. मात्र, ‘महावितरण’ने उभारलेल्या यंत्रणेचा वापर करून खासगी कंपन्या सेवा देतील, याला विरोध आहे. त्यांनी स्वतःची यंत्रणा उभारावी.- विनोद भालेराव, झोनल सचिव, स्वतंत्र वीज कर्मचारी बहुजन संघटनाग्राहकांसाठी वीजदर विद्युत नियामक आयोग ठरवितो. खासगी कंपन्यांना परवाना दिल्यावर या नियंत्रणाचा परिणाम कमी होईल.- प्राची पाटील, कार्यकारिणी सदस्य, वर्कर्स फेडरेशन.GST Slab Proposal: कररचनेत ऐतिहासिक बदल! आता जीएसटीत फक्त दोनच दर, केंद्राचा प्रस्ताव मंजूर.खासगी कंपन्या सुरुवातीला प्रलोभने दाखवतील. मात्र, कालांतराने मक्तेदारी निर्माण करून ग्राहकांना आर्थिक नुकसान पोहोचेल.- पंडितराव कुमावत, राज्य संयुक्त सचिव, वर्कर्स फेडरेशनखासगी कंपन्यांना वीज परवाना देणे म्हणजे आयत्या पिठावर रेघोट्या काढल्यासारखे आहे. भविष्यात विशिष्ट व्यक्ती किंवा समूह यांची मक्तेदारी निर्माण होऊन ग्राहक भरडले जातील.- सुधीर गोरे, झोन अध्यक्ष, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.