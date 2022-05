Nashik : शनिवारी, रविवारी वीज भरणा केंद्र सुरू राहणार

By

नाशिक रोड : ग्राहकांना वीजबिल भरणा (electricity bills) अधिक सुलभ होण्यासाठी शनिवार (ता. २१ ) व रविवारी (ता. २२) वीजबिल भरणा केंद्र सुरू ठेवण्याचे निर्देश कोकण प्रादेशिक विभागाचे (Konkan Regional Division) सहव्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत डांगे यांनी दिले आहे. त्यानुसार कोकण प्रादेशिक विभागातील सर्व परिमंडलासह नाशिक परिमंडलांतर्गत महावितरणचे (MSEDCL) सर्व अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र सुरू राहणार आहेत. (Electricity payment center will continue on Saturday and Sunday Nashik News)

ही उपलब्ध सुविधा तसेच डिजिटल माध्यमांद्वारे ग्राहकांनी आपल्या चालू व थकीत वीजबिलाचा भरणा करण्याचे महावितरणने केले आहे. अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्राशिवाय महावितरणच्या मोबाईल ॲपवर वीजबिल भरणा तसेच इतर सर्व सुविधा हाताच्या बोटावर उपलब्ध आहेत. www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर केवळ बारा अंकी ग्राहक क्रमांक नमूद करून नेट बँकिग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आदींच्या माध्यमातून सुरक्षित व सुलभपणे वीजबिल भरता येते.

याशिवाय विविध पेमेंट वॉलेटचा (पेटीएम, गूगल पे) उपयोग करून घरबसल्या वीजबिलाचा ऑनलाइन भरणा करण्याची सुविधा आहे. तसेच वीजबिलावर दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करूनही थेट पेमेंट गेटवेवर जाऊन वीजबिल भरणे सुलभ होते. अखंडित वीज सेवेसाठी उपलब्ध सुविधांचा उपयोग करून चालू व थकीत वीजबिलाचा भरणा करावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात येत आहे.

