नाशिक

Electricity Rate Hike : नाशिककरांचा महावितरणला दणका! वीज दरवाढ रद्द करा, जनसुनावणीत एकमुखी मागणी

Consumers Demand ‘One Nation One Power’ Policy Implementation : ‘एक देश एक वीज’ या धोरणाची अंमलबजावणी करावी. महावितरणला कारभार सुरळीत करण्याचे आदेश देताना प्रस्तावित दरवाढ लागू करण्यात येऊ नये, अशी एकमुखी मागणी नाशिककरांनी वीज नियामक आयोगाकडे केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यातील वीज थकबाकी ७४ हजार कोटींवर पोहोचली असताना महावितरण वीजबिलांत विविध करांच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट सुरू आहे. सर्वप्रथम हे कर कमी करताना ‘एक देश एक वीज’ या धोरणाची अंमलबजावणी करावी. महावितरणला कारभार सुरळीत करण्याचे आदेश देताना प्रस्तावित दरवाढ लागू करण्यात येऊ नये, अशी एकमुखी मागणी नाशिककरांनी वीज नियामक आयोगाकडे केली. वीज वितरण कंपनीची पुनर्याचिका रद्द करावी, अशीही सूचना या वेळी करण्यात आली.

