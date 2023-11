By

नाशिक : ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉबच्या बदल्यात टास्क पूर्ण करण्याच्या बहाण्याने ३४ वर्षीय तरुणाला वेगवेगळ्या बँकेत ९४ लाख रुपये जमा करण्यास सांगून सायबर भामट्याने गंडा घातला.

याप्रकरणी शहर सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Fraud of Rs 94 Lakhs on lure of part time job Nashik Cyber ​​Crime)

हर्षल शिंपी (रा. वृंदावननगर, कामटवाडे शिवार) यांच्या फिर्यादीनुसार, सायबर भामट्यांनी ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉबचे आमिष दाखवून टास्क दिले. टास्क पूर्ण केल्यानंतरही संशयितांनी मोबदला दिला नाही.

याबाबत पाठपुरावा केला असता, संशयितांनी त्यांना विविध मोबाईल क्रमांक, टेलिग्राम आयडींचा वापर करून विविध खात्यांवर पैसे भरण्यास सांगून ९४ लाख १३ हजार ४४१ रुपयांचा गंडा घातला.

याप्रकरणी सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रियाज शेख पुढील तपास करीत आहेत.