Positive News: तरुणाईला लाजवणारा ‘त्यांचा’ उत्साह! आयुष्याच्या उत्तरार्धातही जगताहेत स्वाभिमानाचं जिणं

चांदोरी (जि. नाशिक) : उतारवयात निवांत क्षण घालवण्याच्या प्रतीक्षेत असतो. मात्र, सतत परिस्थितीच्या घाव झेलणाऱ्या अशा निवांत क्षणांची स्वप्न पाहण्याची उसंतच मिळत नाही. ते संकटांशी दोन हात करण्यात व्यग्र असतात. त्यातूनच ते आपल्या सुखाचा मार्ग शोधतात. चांदोरीतील ८५ ओलांडलेले अर्जुन चव्हाण यांचे उदाहरण आहेत.

घरची बेताची परिस्थिती पाहून उतारवयातही प्रपंचाला हातभार लागावा म्हणून ते तरुणांनाही लाजवेल अशा उत्साहात दिवसभर कष्ट करतात. (enthusiasm that shames youth of arjun chavan selfrespect even in second half of life Positive News nashik news)

हवेचे फुगे दिवसभर पायी फिरत खेरवाडी, चितेगाव, नागापूर सह पंचक्रोशीतील गावांत विकून आपल्या दोनवेळेच्या भाकरीची आणि औषधांची सोय करतात. आयुष्यभर कोणाला ओझे झालो नाही आणि आता मरणाच्या दारात असताना का कोणाला त्रास द्यायचा. मरण येईपर्यंत हिंमतीने जगायचे, असा सुखी जीवनाचा सल्ला त्यांनी दिला.

चव्हाण यांना दोन मुलं त्यांच्या सासुरवाडीला राहतात. मुलींचे दोन मुलं आमच्याकडे राहतात. घरात पत्नी अन् दोन नातवंडे आहेत. महापुरात घरातील कागदपत्रे आणि रेशनकार्ड वाहून गेले. त्यानंतर रेशनकार्ड मिळाले नाही.

आजची तरुणाई परिस्थितीसमोर लगेचच हतबल होते. मात्र, समाजातील अशी वयोवृद्ध मंडळी उतारवयातही तरुणाईला लाजवेल, अशा उत्साहात पडेल ती कामे करून स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी जीवन जगण्याची दिशा देत आहे.