Nashik Leopard : 'बिबट्यामुक्त' नव्हे, 'बिबट्या संघर्षमुक्त' नाशिक! वन विभागाचा १६ कोटींचा मास्टर प्लॅन तयार

नाशिक: जिल्ह्यात बिबट्यांची वाढती संख्या आणि मानवी वसाहतीलगत वाढत चाललेला त्यांचा वावर लक्षात घेता, मानव व वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी एकात्मिक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या आराखड्याअंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्याचे उच्च धोका क्षेत्र व मध्यम धोका क्षेत्र असे वैज्ञानिक पद्धतीने वर्गीकरण करण्यात येणार असून, त्यानुसार ठोस उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत..यासंदर्भात नुकतीच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि अहिल्यानगर- नाशिक वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन यांची बैठक झाली. बैठकीत बिबट्यांच्या वाढत्या अधिवासाचा आढावा घेऊन मानव सुरक्षितता आणि वन्यजीव संवर्धन यांचा समतोल साधण्यावर भर देण्यात आला..ज्या भागांत बिबट्यांचा वावर अधिक आहे किंवा यापूर्वी संघर्षाच्या घटना घडल्या आहेत, त्या भागांत अत्याधुनिक देखरेख यंत्रणा, जलद प्रतिसाद पथके आणि सातत्यपूर्ण निरीक्षण व्यवस्था उभारली जाणार आहे. मध्यम धोक्याच्या क्षेत्रांत प्रतिबंधात्मक उपाय, नागरिकांसाठी खबरदारीच्या सूचना आणि व्यापक जनजागृती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जाणार आहेत..पूर्व नाशिकचे उपवनसंरक्षक राकेश सेपाट व पश्चिम नाशिकचे उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा एकात्मिक कृती आराखडा अंतिम स्वरूप घेत आहे. नाशिक वनवृत्तात बिबट्यांची संख्या वाढत असून ऊस, मका आदी पिकांच्या शेतांत त्यांचा अधिवास तयार होत आहे. ही स्थिती बिबट्यांच्या जीवनचक्रासाठी अनुकूल असल्याने पुढील काळात त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..या पार्श्वभूमीवर आराखड्यात शास्त्रीय नियोजन, प्रशिक्षित बचाव पथके, तत्काळ प्रतिसाद व्यवस्था आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. बिबट्यामुक्त नाशिक नव्हे, तर बिबट्या संघर्षमुक्त नाशिक घडविणे, हा या आराखड्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे..मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात यशस्वी ठरलेला बिबट्या व्यवस्थापनाचा नमुना नाशिकमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जखमी व आजारी बिबट्यांसाठी विशेष उपचार व बचाव केंद्रांची उभारणी, तसेच त्यांचे नैसर्गिक अधिवासात पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे..बलात्कार प्रकरणात १० वर्ष शिक्षा! आता निर्दोष सुटकेसह सरकारी नोकरीही मिळाली, तेच जोडपं आता लग्नही करणार; सुप्रीम कोर्टात दुर्मिळ केस .बिबट्यांबाबत पसरविल्या जाणाऱ्या अफवा व गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षलागवड व हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत. या एकात्मिक कृती आराखड्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यास मोठी मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.