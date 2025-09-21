Agricultural News : कांद्याची निर्यात खुली करा; अन्यथा इच्छा मरणाची परवानगी द्या: शेतकरी आक्रमक

एरंडगाव: कांद्याचे सतत घसरत चाललेले भाव, शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने विकावा लागणारा कांदा आणि इतरही शेतीमालामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संतापला आहे. सरकार या गंभीर प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून, त्याकडे लक्ष वेधत सरकारचा निषेध नोंदविण्यासाठी प्रहार शेतकरी संघटनेसह सर्वपक्षीय शेतकऱ्यांनी शनिवारी (ता.२०) येथे महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. सरकारच्या प्रतिमेस सडलेल्या कांद्याची माळ घालून निषेध नोंदविण्यात आला..जिल्ह्यात कांदाप्रश्नी शेतकरी अतिशय संतापला आहे. त्यातच भाव घसरत असताना नाफेडने कांदा बाजारात आणल्याने शेतकऱ्यांच्या संतापात अधिकच भर पडली. दिवसेंदिवस कांद्याचे घसरत जाणारे दर आणि उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा चाळीत सडू लागला आहे. एकीकडे भाव नाही आणि दुसरीकडे कांदा खराब होत असल्याने शेतकरी संतापला आहे. त्याअंतर्गत शेतकरी संघटना विविध मार्गांनी आंदोलन करत आहेत..एरंडगाव येथे छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर प्रहार शेतकरी संघटना, छावा संघटना तसेच सर्वपक्षीय शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलनात भाग घेतला. सरकारच्या सततच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सर्व शेतीमाल व कांद्याचे बाजारभाव हे उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकेही मिळत नाही, त्याचा परिणाम शेतमालाची जागतिक बाजारपेठ गमावण्यात झाला आहे, तरीही सरकारच्या लक्षात येत कसे नाही असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. .यामुळे शेतकरी उद्वस्त झाला आहे. जिल्ह्यासह तालुक्यातील प्रमुख नगदी पिके असलेल्या कांद्यावर सरकारने लावलेले निर्बंध व त्यातच अतिवृष्टी, रोगराई यामुळे कांदा उत्पादक नेस्तनाबूत झाला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्बंधमुक्त करून योग्य भाव द्यावा अथवा शेतकऱ्यांना इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर यांनी केली आहे..प्रहार संघटनेचे श्री. निंबाळकर, छावा संघटनेचे गोरख संत, तसेच तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन, अमोल तळेकर, जनार्दन गोडसे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, किरण चरमळ, रशीद पटेल, कचरू उराडे, सुनील पाचपुते, भाऊसाहेब झांबरे, बबन पिंगट, काका पडोळ, शिवाजी खापरे तसेच मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. दरम्यान मागण्यांचे निवेदन येवला निबंधक कार्यालय येथील सहकार अधिकारी विनायक काळे यांना देण्यात आले आहे..NDRF Rescue: काटेजवळग्याच्या ओढ्याच्या पूरात दोघे वाहून गेले; एक बचावला, एक बेपत्ता, निलंगा तालुक्यात पावसाचा पून्हा कहर.या आहेत प्रमुख मागण्याएक जूनपासून विकलेल्या कांद्यास पाचशे रुपये अनुदान द्यावे, कांद्यासह सर्व शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास भावांतर योजना राबवून वरची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, कांदा निर्यातीस अनुदान देऊन कांदा कायमस्वरूपी निर्बंधमुक्त करावा, वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात सर्वच शेतीमालाला हमीभाव जाहीर करावा या प्रमुख मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.