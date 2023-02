Nashik News : माजी सैनिकाची गोळी झाडून आत्महत्त्या

By

नाशिक : शिंगेव बहुला येथे सिक्युरिटी गार्ड कंपनीत सुरक्षारक्षक असलेल्या माजी सैनिकाने स्वत:च्याच बंदुकीने हनुवटीवर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. बाबू मुन्ना कनोजिया (५३, रा. बेरडगल्ली, शिंगवे बहुला, ता. नाशिक) असे माजी सैनिकाचे नाव आहे.

कनोजिया यांनी गुरुवारी (ता.२) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घरात पलंगावर पहुडलेले असताना काहीतरी कारणातून सिंगल बोअरच्या बंदुकीने हनुवटीवर गोळी झाडून घेतली. (Ex soldier commits suicide by shooting himself Nashik News)

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Ahmednagar crime : लेडी गँगची काष्टीत दहशत

त्यांचे भाऊ श्याम कनोजिया (रा. पाटोळे गल्ली, शिंगवे बहुला) यांनी देवळाली कॅम्प पोलिसांना घटनेची माहिती कळविली. उपनिरीक्षक लियाकत पठाण व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

पंचनामा करुन मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाबू हे माजी सैनिक असून, त्यांच्याकडे बंदुकीचा परवाना होता. सध्या ते स्वामी ओम सिक्सुरिटी अॅन्ड सर्व्हिसेसमध्ये सुरक्षारक्षकाचे काम करीत होते. घरात ते मुलीसह राहत होते.

त्यांची मुलगी ब्युटीपार्लरचा व्यवसाय करते तर मुलगा पुण्यात शिक्षण घेतो. पत्नी मुंबईतील लहान मुलांच्या संस्थेत केअर टेकर म्हणून काम करतात. या प्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून तपास उपनिरीक्षक पठाण करीत आहेत.

हेही वाचा: Nashik Crime News : ढकांबेतील घटनेची अखेर उकल; तांबे चोरट्यांनीच टाकला दरोडा