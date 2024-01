NMC News : पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा शासन मागविणार खर्च; हिशोब जुळविण्यासाठी महापालिकेची कसरत

NMC News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या आठवड्यातील दौऱ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली. अवघ्या चार ते पाच दिवसांत करोडो रुपये खर्च झाल्यानंतर त्या खर्चाचा हिशोब शासनाकडून मागविला जाणार असून, तशा सूचना यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे प्रत्येक खर्चाचा हिशोब जुळविण्याची कसरत महापालिकेकडून सुरू आहे. (expenses of Prime Minister visit will be sought by government nashik nmc news)