Agriculture News : माल आमचा, रिपोर्ट तुमचा? द्राक्ष निर्यातदारांवर गंभीर आरोप; नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांपासून का लपवतात?

नाशिक: निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनात जागतिक बाजारपेठेत नावलौकिक मिळवलेल्या नाशिक जिल्ह्यात आता 'नमुना तपासणी अहवाल' हा नवीन वादाचा मुद्दा ठरत आहे. निर्यातदारांकडून नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांपासून लपवून ठेवला जात असल्याचे गंभीर आरोप होत असून, या अहवालावर आधारित द्राक्षाचा दर ठरवला जात असल्याने त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे 'नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक करावे', अशी मागणी कृषी विभागाकडे जोर धरू लागली आहे..नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्ष लागवड होते. त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक भाग निर्यातीसाठी पात्र द्राक्षबागांचा आहे. निर्यात प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे प्रतिप्लॉट नमुना तपासणी. एका प्लॉटची तपासणी करण्यासाठी आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येतो. अनेक शेतकऱ्यांकडे दोन ते तीन प्लॉट असल्याने हा खर्च लाखोंमध्ये जातो. जिल्ह्यातून होणाऱ्या निर्यातीची उलाढाल, तर कोटींच्या घरात आहे. .निर्यातक्षम द्राक्षाची गुणवत्ता, अवशेषांचे प्रमाण, ग्रेडिंग यावर आधारित तयार होणारा नमुना तपासणी अहवाल हा द्राक्षाचा खरा 'रेट कार्ड' मानला जातो. पण, हा महत्त्वाचा अहवाल निर्यातदार स्वतःकडेच ठेवतात. शेतकऱ्यांना पूर्ण माहिती देत नाहीत. यामुळे दर ठरविताना शेतकऱ्यांना नेमकी किंमत कोणत्या आधारावर दिली जाते, हेच कळत नाही. अनेकदा शेतकऱ्यांना सांगितलेला अहवाल व मूळ अहवाल यात 'गायब' झालेल्या माहितीसंदर्भात शंका उपस्थित होते..शेतकऱ्यांचा थेट सवालद्राक्षाची काढणी वेळेत होणे अत्यावश्यक असल्याने शेतकरी कधी कधी 'जसे आहे तसे दर घेण्यास' नाइलाजाने तयार होतात. या सर्व प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो म्हणजे, द्राक्ष नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांना का दिला जात नाही?, लपवाछपवी नेमकी कोणाच्या फायद्यासाठी?.शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यानमुना तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक करावेतपासणी प्रक्रिया पारदर्शक करावीअहवालाचे स्वरूप एकसमान करावेदुसऱ्या निर्यातदाराकडे जाताना मागीलअहवाल मान्य करणे बंधनकारक करावेदर ठरविताना अहवालासोबत गणना स्पष्ट करावीतक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावीकृषी विभागाकडून यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्याची गरज.नियम नसल्याने शेतकरी असह्यनमुना तपासणी व अहवाल वादग्रस्त बनण्यामागे एक मोठी पोकळी म्हणजे कृषी विभागाकडे याबाबत कोणतीही स्पष्ट नियमावलीच नाही. ना तपासणी यंत्रणेवर नियंत्रण, ना अहवालाचे प्रपत्र एकसमान, ना अहवाल शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक, ना तक्रार निवारण यंत्रणा, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना निर्यातदारांच्या अटी मान्य करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही..दुहेरी खर्चाचा भारएखाद्या शेतकऱ्याने दुसऱ्या निर्यातदाराकडे द्राक्ष देण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्या निर्यातदाराला मागील तपासणीचा अहवाल न देता 'नवीन तपासणी करा' असा आग्रह धरला जातो. परिणामी, शेतकऱ्याला दुहेरी खर्च, वेळेचा ताण आणि काढणी विलंबित झाल्यास गुणवत्तेचा धोका हे सर्व शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरच!.द्राक्ष निर्यात करण्यापूर्वी खरेदीदारांकडून तपासणी केली जाते. काही वेळा निर्यातदार फर्मसोबत तपासणी अहवालातील निरीक्षणानंतर व्यवहार होत नाही. द्राक्ष बागायतदारास नव्याने अहवाल काढणे म्हणजे खर्चिक होते. असे नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्याकडे दिले पाहिजेत. त्या तपासणी अहवालानुसार दुसऱ्या निर्यातदार फर्मने नव्याने नमुना तपासणी करण्याऐवजी त्याच अहवालावर द्राक्ष बागायतदाराशी व्यवहार केला पाहिजे.- सुभाष जाधव, द्राक्ष उत्पादक, वनसगाव (ता. निफाड).द्राक्ष तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांपासून लपवला का जातो? माल आपला, मेहनत आपली, धोका आपला आणि रिपोर्ट मात्र व्यापाऱ्यांच्या हातात? शेतकऱ्याला स्वतःच्या द्राक्षांचा दर्जा कळू नये, ही शोकांतिका आहे. जर तपासणी खरी असेल, तर अहवाल खुलेपणाने द्यावा.- अनंत निरगुडे, शेतकरी, उंबरखेड (ता. निफाड).१९८० पासून द्राक्षशेती करीत आहे. त्या कालावधी केवळ बोर्डमिश्रण अन् एखाद दुसरे कीटकनाशक अशी औषधे वापरली जात होती. त्या वेळी उत्पादन घेण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तिप्पट, चौपट खर्च आता होत आहे. द्राक्षशेतीवर पर्यायी व्यवसाय वाढले. मात्र, द्राक्ष बागायतदारांची परिस्थिती 'जैसे थे' आहे.- शिवाजी शिंदे, द्राक्ष उत्पादक, शिवडी (ता. निफाड).