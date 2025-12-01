नाशिक

Agriculture News : माल आमचा, रिपोर्ट तुमचा? द्राक्ष निर्यातदारांवर गंभीर आरोप; नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांपासून का लपवतात?

Rising Dispute Over Grape Sample Testing Reports : नाशिक जिल्ह्यातील निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदार. द्राक्ष निर्यात करताना महत्त्वाचा असलेला 'नमुना तपासणी अहवाल' निर्यातदार शेतकऱ्यांना देत नसल्याने, दर ठरवताना होणाऱ्या फसवणुकीविरुद्ध शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला आहे.
रावसाहेब उगले
नाशिक: निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनात जागतिक बाजारपेठेत नावलौकिक मिळवलेल्या नाशिक जिल्ह्यात आता ‘नमुना तपासणी अहवाल’ हा नवीन वादाचा मुद्दा ठरत आहे. निर्यातदारांकडून नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांपासून लपवून ठेवला जात असल्याचे गंभीर आरोप होत असून, या अहवालावर आधारित द्राक्षाचा दर ठरवला जात असल्याने त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे ‘नमुना तपासणी अहवाल शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक करावे’, अशी मागणी कृषी विभागाकडे जोर धरू लागली आहे.

