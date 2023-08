Nashik Crime : तालुक्यातील निवाणे - दह्याने ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये पेसा अंतर्गत शासकीय योजनेत ३० लाख ४९ हजार ८९४ रुपयाचा अपहार केल्या प्रकरणी तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक व पेसा सदस्या यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Extortion of 30 Lakhs in Niwane Gram Panchayat embezzlement of PESA funds case registered against three Nashik Crime )

निवाणे - दह्याने ग्रुप ग्रामपंचायतीत २०१६ ते २०२१ दरम्यान पेसा अंतर्गत व शासकीय योजनेत तत्कालीन सरपंच बेबीबाई सोनवणे, ग्रामसेवक भास्कर पुंजाराम बागूल व पेसा सदस्या यशोदाबाई विठोबा माळी यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत शासनाच्या विविध विकास कामासाठी आलेल्या निधीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केला.

याबाबत निवाणे बाळासाहेब आहेर व संगीता आहेर यांनी ग्रामस्थांनी वेळोवेळी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रांतअधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तक्रार करून अनेक महिने उलटले तरी चौकशी सुरु आहे, कारवाई होईल असे उत्तर दिले जात होते.

अखेर बाळासाहेब आहेर व ग्रामस्थांनी १४ ऑगस्ट रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचे निवेदन दिल्यानंतर प्रांताधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या मध्यस्थीने व आश्वासनाने ग्रामसेवक युवराज सोनवणे यांच्या फिर्यादीनुसार पेसा अंतर्गत शासकीय योजनेत ३० लाख ४९ हजार ८९४ रुपयाचा अपहार केल्या प्रकरणी तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक व पेसा सदस्या यांच्याविरोधात कळवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

"निवाणे ग्रामपंचायतीत १४ वित्त आयोग, पेसा व इतर निधीतील कामे तसेच अनेक वर्षांपासून स्मशानभूमी, अंगणवाडी संरक्षण भिंत, स्मशानभूमी संरक्षण भिंत, स्मशानभूमी पेव्हर ब्लॉक, यात मोठा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत वेळोवेळी तत्कालीन पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून दिले. याप्रकरणी आर्थिक हितसंबंधामुळे गुन्हा दाखल करण्यात विलंब झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषींकडून अपहार झालेली शासकीय रक्कम वसुल करावी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी."

- बाळासाहेब आहेर, ग्रामस्थ.