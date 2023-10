Nashik Crime : फार्मा इंडस्ट्रीला लॅबचे साहित्य पुरविण्यासाठी ३९ लाख रुपये घेतले. मात्र, दोन लाखांचे साहित्य देत एका महिला व्यावसायिकेला ३७ लाखांना गंडा घालणाऱ्या संशयित मोदी दांपत्याविरुद्ध सरकारवाडा पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ( Extortion of 37 lakhs in name of providing lab materials Case registered against Modi couple Nashik Crime)

राजेंद्रदुर्गा प्रसाद मोदी (५०), अनिता राजेंद्रदुर्गा मोदी (५५, रा. नाशिक), अशी संशयितांची नावे आहेत. सायली सुनील चिडे (रा. टागोरनगर, नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांनी २०२० मध्ये नोकरी सोडल्यानंतर नातलगांच्या मदतीने फार्मा इंडस्ट्री सुरू केली.

ऑनलाइन स्वरूपात त्यांनी लॅब सामग्री खरेदीसाठी शोध घेतला असता, त्या वेळी त्यांची संशयित राजेंद्र मोदी यांच्याशी ओळख झाली. सामग्रीची रक्कम ३९ लाख ३२ हजार रुपये असल्याने फिर्यादींनी १ कोटी ४५ लाखांचे कर्ज घेतले.

कर्ज मंजुरीनंतर ७२ टक्के रक्कम मोदी यांच्या बँक खात्यात कर्ज देणाऱ्या बँकेतून जमा झाली. त्यानंतर संशयिताने २ लाख ६२ हजारांची सामग्री दिली. उर्वरित साहित्य अद्यापपर्यंत सायली चिडे यांना दिली नाही.

फिर्यादी व त्यांच्या नातेवाइकांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. ‘तुमचे पैसे मिळणार नाहीत. सामानही मिळणार नाही. जे करायचे ते करा’, असे मोदी यांनी सायली चिडे यांना सांगितले.

त्यावरुन फिर्यादी यांनी पोलिसांत तक्रार केली. त्यानुसार, फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आर्थिक गुन्हे शाखा पुढील तपास करीत आहे.