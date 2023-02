Nashik Crime News : विदेशी नोकरीच्या बहाण्याने साडेपाच लाखांना गंडा

नाशिक : विदेशात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून संशयित तरुणाने एकाला तब्बल ५ लाख ६० हजार रुपयांना गंडा घातला. (Extortion of five half lakhs on pretext of foreign job Nashik Crime News)

स्वप्निल पानपाटील (३४, रा.सिडको) असे संशयिताचे नाव आहे. अंकित राजेंद्र गोसावी (रा.ओमसाई बंगला, गोसावीनगर, जेलरोड) या तरुणाच्या फिर्यादीनुसार, संशयित स्वप्निल याने गेल्या डिसेंबर २०२१ मध्ये अंकित यास विदेशात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखविले.

त्यासाठी अंकित याने संशयिताला धनादेशाद्वारे ५ लाख ६० हजार रुपये दिले. पैसे देऊनही नोकरी न मिळाल्याने संशयिताने तिच्याकडे पैशांची मागणी केली असता, पैसे परत केले नाहीत. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच अंकित याने उपनगर पोलिसात संशयिताविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक गोळे हे तपास करीत आहेत.